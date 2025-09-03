Avanza el ascensor para salvar el desnivel de 15 metros entre Avenida de las Contiendas y Plaza Porticada en Valladolid

Carnero visita las obras del ascensor para salvar el desnivel de 15 metros entre Avenida de las Contiendas y Plaza Porticada en Valladolid - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este miércoles, 3 de septiembre, las obras del ascensor urbano que se ubicará en la calle Veleta, una infraestructura que permitirá salvar el desnivel de 15 metros entre la Avenida de las Contiendas y la Plaza Porticada en el barrio Girón.

Carnero ha precisado que las obras están al 54 por ciento de ejecución y ha recordado que incluyen la instalación de un ascensor panorámico climatizado con capacidad para 16 personas (1.250 kilos) en lo que ha definido como "una obra transformadora" para el barrio Girón y como una apuesta por la accesibilidad y por la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

La infraestructura también cuenta con sistema de videovigilancia y telegestión y una pasarela metálica de 20 metros para peatones y bicicletas, con barandilla de vidrio templado e iluminación LED, y el diseño incorpora una torre acristalada con control solar y una fachada serigrafiada con un texto sobre el barrio, visible desde el interior.

En paralelo, se realizan trabajos de restauración de la escalinata histórica, mejora del alumbrado con lámparas LED, instalación de riego en zonas verdes y nueva pavimentación en la calle Veleta.

"Este proyecto no solo facilitará la movilidad de cientos de personas cada día sino que también dignificará y revitalizará un entorno emblemático del barrio", ha aseverado Jesús Julio Carnero que ha reivindicado que estas inversiones ayudan a construir "una ciudad más inclusiva, sostenible y pensada para todos".

El proyecto, adjudicado a PRACE Servicios y Obras S.A., cuenta con un presupuesto de 801.520 euros (IVA incluido) y está financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.