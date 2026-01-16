Avanza la construcción de la A-11 entre Olivares y Quintanilla, con el inicio del viaducto sobre el Duero

Obras en el viaducto sobre el Duero en la autovía A-11. - MINISTRO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la construcción del tramo de la autovía del Duero (A-11) entre Olivares y Quintanilla de Arriba (Valladolid) con el inicio este viernes del montaje del primer estribo del viaducto sobre el río, tal y como ha informado el propio ministro, el vallisoletano Óscar Puente, en su cuenta de 'X'.

En sus mensajes, Puente ha incidido en que el objetivo del Ministerio es poder inaugurar este tramo y el comprendido entre Tudela de Duero y Olivares, que suman un total de 34 nuevos kilómetros de autovía, la próxima primavera.

El montaje de grúas y cimbras para iniciar la unión del viaducto sobre el río Duero, marca "el tramo final de las obras", que comenzaron en el año 2020.

Además, Puente ha apuntado que se avanza también en el denominado viaducto del páramo, "el otro gran viaducto" de este tramo de la A-11, en el que ya se trabaja en el hormigonando con el objetivo de iniciar cuanto antes la lámina asfáltica.

El tramo de la A-11 entre Olivares de Duero y Quintanilla de Arriba comprende un recorrido de 14,5 kilómetros de autovía y se adjudicó en el año 2020 con un presupuesto de 97,9 millones de euros (impuestos incluidos), aunque en 2024 se aprobó una modificación sustancial que elevaba el coste a 111,6 millones de euros con impuestos. El plazo de ejecución era de 73 meses (6 años y un mes).

El otro tramo en obras, entre Tudela y Olivares, abarca 20 kilómetros y, también tras una modificación, tiene un coste ejecución de 90,9 millones de euros con impuestos y un plazo de 65 meses, que en este caso no se modificó.