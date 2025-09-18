Avanzan los trámites para declarar Bien de Interés Cultural a Ponferrada (León) en la categoría de Conjunto Histórico

Archivo - Castillo de los Templarios, uno de los principales enclaves monumentales de Ponferrada (León) - EUROPA PRESS - Archivo

El procedimiento lleva incoado 49 años desde que el Ayuntamiento inició el trámite

PONFERRADA (LEÓN), 18 EUROPA PRESS

Los trámites administrativos para formalizar la declaración de Ponferrada (León) como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico avanzan tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado día 10 de septiembre del acuerdo de apertura de un periodo de información pública de un mes en el que cualquier persona puede presentar alegaciones a dicha declaración.

En este contexto, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha manifestado su satisfacción y ha destacado que no se trata solamente de una declaración, sino de promover una protección y un cuidado del patrimonio "para dejárselo a las generaciones futuras".

Asimismo, ha expresado que uno de sus "máximos compromisos" desde que llegó a la alcaldía es la promoción de una Ponferrada cultural que encuentra en su patrimonio histórico y artístico una de sus principales señas de identidad, así como una "palanca de futuro", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

En este sentido, ha apuntado que el actual equipo de Gobierno ha retomado el "impulso" de este procedimiento, que lleva incoado 49 años desde que el Ayuntamiento inició el trámite.

ALCANZAR LOS MÁXIMOS RECONOCIMIENTOS.

Igualmente, ha señalado que el Consistorio persigue el objetivo de alcanzar los máximos reconocimientos y protecciones para su patrimonio, lo que incluye promover avances en los procedimientos y figuras de protección y de reconocimiento público patrimonial y turístico que "llevaban tiempo paradas". "Este es un gran ejemplo de ello", ha insistido.

Marco Morala ha explicado que las razones para disponer de la declaración de Bien de Interés Cultural se han reforzado como consecuencia de la "intensa labor" de recuperación y protección patrimonial en Ponferrada.

No obstante, ha reconocido que hay "mucho trabajo por hacer" y, por lo tanto, no hay por posibilidad "para el triunfalismo ni el conformismo".

Según ha indicado, el reconocimiento oficial del conjunto histórico ponferradino es "un ejemplo" para otros monumentos o recursos patrimoniales, que pueden ver en el futuro mejorada su protección como consecuencia de insertarse en un espacio que merece el reconocimiento público. "La historia de Ponferrada, su patrimonio histórico y artístico, el interés de los ponferradinos actuales y el beneficio para el futuro nos lleva a impulsar este tipo de acciones", ha concluido.