La avenida Padre Claret de Segovia reabre al tráfico el viernes tras dos meses de reparaciones

El alcalde José Mazarías muestra una foto cenital de Padre Claret con las zonas de reparaciones de este verano. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado que la avenida Padre Claret abrirá en la mañana del viernes, 19 de septiembre, tras permanecer cerrada al tráfico desde el 21 de julio para actuar en los blandones y deficiencias del adoquinado que el paso de vehículos iba haciendo cada vez más grandes y en mayor número.

Mazarías ha esñalado que el anuncio se hace "dentro de los plazos que se establecieron" cuando se decidió cerrar la vía para volver a actuar en el firme.

Según ha recordado el alcalde, el compromiso fue su reapertura "a mediados de septiembre", y así se hace, tras las reparaciones hechas en estos meses de verano.

El primer edil ha hecho memoria de cómo el aparcamiento subterráneo de Padre Claret se abrió en 2009 y, desde entonces, es cuando han aparecido deficiencias constantes en la avenida Padre Claret, que discurre por encima, lo que ha llevado a ejecutar 17 intervenciones, "prácticamente una por año".

La causa principal del deterioro se debe al tráfico pesado que discurre por la avenida, que en principio "tuvo como proyecto su peatonalización tras la construcción del aparcamiento, pero esto nunca se llevó a cabo", razón por la que la capa superior al techo del aparcamiento no es capaz de resistir el paso frecuente de vehículos pesados -camiones y autobuses-.

Esto provoca el hundimiento de zonas del adoquín, blandones que se van a agrandando con el paso constante de vehículos y perjudican al tráfico y a la propia estructura de la vía.

Mazarías ha incidido en que si el proyecto para peatonalizar Padre Claret se hubiera ejecutado, la decisión de ubicar bajo la avenidad el aparcamiento no hubiera provocado estas deficiencas, al no sufrir la presión del tráfico pesado, "pero ésto nunca se ha materializado, y de aquellos polvos vienes estos lodos".

INTERVENCIÓN EN VERANO

Sobre el resultado de esta intervención en los meses de verano, ha señalado que se ha llevado a cabo por la misma empresa que ejecutó la del 2024 y que las inspecciones hechas para estudiar los últimos blandones aparecidos mostraron que eran "en puntos distintos a los de las reparaciones del año pasado", por lo que se ha actuado de forma similar a lo hecho en el 2024, con la esperanza de que estas nuevas mejoras den un resultado como las de hace un año.

Mazarías, no obstante, ha asegurado que ésta "no es la solución definitiva", y que el equipo de gobierno y los técnicos municiplaes están estudiando opciones para reducir el tráfico pesado sobre Padre Claret.

Dentro de estas opciones se plantea convertir la avenida en una vía de una única dirección, o desviar el tráfico a calles adyacentes, como San Gabriel que "sufriría un incremento de tráfico si se opta por esta decisión", aunque el alcalde ha afirmado que "no hay ninguna opción aún decidida de forma definitiva".

Una razón para no dar pasos concretos sobre Padre Claret es la inminente definición y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, que afectará a las calles vecinas de la cuesta de San Juan y el recinto del Casco Antiguo, por lo que todo este cambio en el tráfico de la ciudad debe hacerse "paso a paso".

En la misma línea de tráfico urbano, José Mazarías ha evaluado el efecto de peatonalización de Blanca de Silos, convertida la calle en un bulevar con paso restringido de vehículos que, sin embargo, ha recibido críticas de los comerciantes de la vía respecto a la afluencia de vecinos y potenciales compradores en la calle.

Para el alcalde, "no se solucionan las cosas de la noche a la mañana" y sobre Blanca de Silos ha reflexionado cómo puede resultar el paso de veisitantes cuando se abra el estacionamiento para autobuses turísticos en el antiguo Regimiento.

Habrá un flujo de personas desde el Alto del león, por Blanco de Silos, Somorrostro y Muerte y Vida hacia el Azoguejo que puede cambiar el carácter de esta zona, según la estimación del equipo de Gobierno una vez se acondiciones el Regimiento para actuar como estacionamiento -en todo caso, provisional- de autobuses turísticos.