Ávila acoge actividades juveniles, culturales y sociales con motivo de las Fiestas de Santa Teresa

ÁVILA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila acoge durante los próximos días una variada programación de actividades culturales, deportivas, sociales y juveniles con motivo de las Fiestas de Santa Teresa 2026, organizadas por el Ayuntamiento de la capital o en colaboración con el Consistorio. La oferta incluye desde talleres de idiomas y festivales de cine hasta conmemoraciones de colectivos y festejos en los barrios anexionados de Narrillos de San Leonardo y Alamedilla del Berrocal.

Entre las propuestas destacadas, el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte acoge hasta el 4 de octubre el Festival de Cortos Ávilacine, con proyecciones gratuitas a las 20.30 horas y la entrega de premios fijada para el viernes 2 de octubre. Asimismo, la agenda juvenil cuenta hoy con talleres de idiomas en los Antiguos Lavaderos, mientras que el ciclo fotográfico ofrecerá un taller documental del 3 al 4 de octubre en el Episcopio y la sesión 'Fotografía y mindfulness' el 6 de octubre.

El ámbito social y la visibilización de colectivos centrarán las jornadas del jueves y viernes. El 1 de octubre se ha programado la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad con talleres de baile, estiramientos y castañuelas, así como un homenaje al programa 'Ávila Contigo' en el Mercado Chico. Por su parte, el viernes 2 de octubre, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad ha impulsado la marcha accesible 'Toca que nos vean' desde el Mercado Grande a las 17.30 horas.

Los barrios anexionados de Narrillos de San Leonardo y Alamedilla del Berrocal han organizado también sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario durante el fin de semana. Ambos núcleos contarán con juegos infantiles, campeonatos de tute, mus y calva, música en directo, concursos gastronómicos de tapas y tortillas, y paellas populares programadas para la jornada principal del domingo 4 de octubre.

La programación festiva y cultural se completará con el concierto del ciclo 'Música en las plazas' a cargo de La Gramola este jueves, la apertura del recinto ferial el viernes y actuaciones musicales como la del violinista Navid Hejazi.

Igualmente, la agenda incluye la presentación del libro 'Un mundo de poesía' el 6 de octubre, el XVI Certamen de Pintura Infantil, la V Concentración Renault 5 GT Turbo, el Duatlón de Ávila, la Exposición Felina y el tradicional Abrazo a la muralla de la AECC el domingo.