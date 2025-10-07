Ávila acoge el Congreso Ibérico de Entomología con ponencias, exposiciones y expertos de España y Portugal

ÁVILA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ávila se ha convertido esta semana en el centro nacional de la entomología con la celebración del XXI Congreso Ibérico de Entomología, que se desarrolla del 6 al 10 de octubre en la Universidad Católica de Ávila (UCAV) con un encuentro entre expertos portugueses y españoles.

El encuentro, de carácter bienal y organizado por la Asociación Española de Entomología (AeE) y la Sociedade Portuguesa de Entomologia (SPEN), con la UCAV como entidad anfitriona, ha organizado un programa que ha combinado ponencias, comunicaciones orales, exposiciones, visitas culturales y excursiones científicas.

Entre los principales temas han figurado la conservación de insectos amenazados, la protección de polinizadores y el estudio de enfermedades emergentes transmitidas por vectores.

El presidente del comité organizador y profesor de la UCAV, Guillermo Pérez, ha resaltado "la importancia de conservar estas especies tan relevantes" y ha señalado que las líneas de investigación responden a los "grandes desafíos" recientes de la entomología, desde la conservación de grupos funcionales de insectos amenazados hasta la transmisión de enfermedades emergentes por vectores.

También ha destacado "el buen nivel de la entomología española, de la que se obtienen numerosos resultados aplicables", según la información de UCAV recogido por Europa Press.

Por su parte, el presidente de la AeE, José Francisco Gómez, ha subrayado que este es el primer congreso de estas características que se celebra en Ávila y ha valorado su papel como "impulso científico y académico para los jóvenes investigadores". Asimismo, ha celebrado "el alto grado de satisfacción y el debate activo e intenso" que están marcando las sesiones.

El presidente de la SPEN, Mario Boieiro, ha incidido en la "importancia" del intercambio de conocimientos entre ambos países, una colaboración que se mantiene desde 1983. "Queremos lo mismo, la conservación de los insectos", ha apuntado, al tiempo que ha advertido de la "preocupación" que generan las invasiones biológicas "por los daños económicos y los problemas de salud pública que provocan".

El congreso se inauguró este lunes con una visita turística por Ávila y la recepción oficial en el Ayuntamiento. Las sesiones académicas se desarrollan entre el martes y el jueves, mientras que la clausura tendrá lugar el viernes con visitas al Museo de la Naturaleza del Valle del Alberche, en El Barraco, y a la Reserva Natural del Valle de Iruelas.