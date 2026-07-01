Ávila acoge el estreno de 'Llama de amor vivo' con música, danza cine y poesía de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz

Presentación del espectáculo 'Llama de amor vivo'. - AYTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la red Huellas de Teresa, junto con otras entidades colaboradoras llevarán este mes de julio a la capital abulense el estreno del espectáculo 'Llama de amor viva', dentro del marco del Año Sanjuaniego.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura y coordinador de la red Huellas de Teresa, Carlos López, junto con el director, compositor y guionista Gontzal Mendibil, y la actriz Begoña Rodríguez, ha presentado este miércoles este espectáculo que se podrá ver en el Teatro Santo Tomás los días 25 y 26 de julio, a las 20 y 21 horas, respectivamente.

'Llama de amor viva' se presenta como una creación escénica que combina música, danza, cine y poesía de los místicos abulenses Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, con el protagonismo principal del carmelita fontivereño.

A través de la poesía de san Juan de la Cruz, se recorre, en pantalla, de forma cinematográfica, y con el acompañamiento musical en directo de seis cantantes y la coral 'Amicus Meus', la vida del místico y la influencia que ejerció en él Santa Teresa.

Tras dos años de creación, este espectáculo multidisciplinar, de una hora y media de duración, inicia su andadura con su estreno en Ávila, tras el que comenzará un recorrido por destinos sanjuanistas y otros países.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Santo Tomás, al precio de 25 euros.