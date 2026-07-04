Gavira (Vox) defiende el recorte de subvenciones a los sindicatos en el acuerdo: "Se acabaron las mariscadas"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), junto al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (i). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox y próximo vicepresidente del Gobierno de Juanma Moreno en la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha defendido este sábado el recorte del 50% de las subvenciones que reciben sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional.

"Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces. Los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a atender las necesidades de los ciudadanos", ha señalado Gavira en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.

Desde el primer presupuesto, es decir, desde el de 2027, el Gobierno andaluz "procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva".

La Ley de Participación Institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Andalucía, pactada con los agentes sociales y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, salió adelante con los votos del PP y del PSOE-A mientras que Vox votó en contra.

El texto prevé que "con carácter excepcional" el Consejo de Gobierno establezca "los importes correspondientes a la participación institucional; compensación anual por participación institucional que se califica en la norma como "indemnización" y, en consecuencia, sin "naturaleza jurídica subvencional". Esta compensación económica se justifica por "la dedicación y asistencia a órganos colegiados y otros ámbitos de negociación, concertación o diálogo social" de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

La norma señala que esas cantidades indemnizatorias "se consignarán anualmente de forma individualizada para cada organización" dentro del presupuesto de la Consejería con competencias en empleo y se garantizará que "el total de las cuantías reconocidas a las organizaciones sindicales es idéntica al total de las cuantías reconocidas a las organizaciones empresariales intersectoriales".