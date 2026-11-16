Ávila acoge una exposición de José María Garrido que muestra como dar una segunda vida a materiales que se desechan

Inauguración de la exposición. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Episcopio de la capital abulense acoge desde este lunes una exposición que muestra una la forma de dar una segunda vida a elementos y materiales que a diario se desechan y que lleva por título 'Materia renovada'.

El concejal de Cultura, Ángel Sánchez, ha inaugurado esta muestra de José María Garrido que se podrá ver en este espacio municipal hasta el 29 de noviembre y cuyo título es "fiel reflejo" del objetivo que persigue el autor en su obra, como es dar vida y crear obras que nacen de la utilización de elementos reciclados.

Botellas de plástico, cartón, papel, cuerda, alfileres o recipientes diversos sirven a José María Garrido para realizar sus creaciones, que ya se han podido ver en diversos espacios de Madrid y otras provincias.

Desde 2021 se encuentra itinerando esta muestra que pone en valor la vida que se puede otorgar a los materiales reciclados y da a conocer obras con las que su autor busca el equilibrio desde varios puntos de vista: el físico, para que las piezas "se mantengan de pie"; el personal, para que el propio autor se sienta cómodo trabajando las diferentes obras; y también el ecológico, para que el público visitante aprenda que todo tiene su significado y se le puede dar un nuevo uso.

En Ávila desembarca ahora esta exposición que brinda la oportunidad de ver el trabajo de este autor que juega con la mitología -en este caso, se incide, sobre todo, en la mitología celta y la Edad del Bronce, con piezas como un verraco que se ha incluido en la muestra- y la cultura actual, con la mística de lo sagrado y las nuevas tecnologías.

La exposición se puede visitar de martes a viernes, de 19 a 21 horas; sábados y festivos, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; y domingos, de 12 a 14 horas.