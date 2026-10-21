Ávila acoge música, cine, literatura y talleres juveniles en su programación cultural de los próximos días

ÁVILA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila incluye en su programación cultural e infantil de los próximos días diversas actividades centradas en la música, el cine, la literatura y la formación juvenil. En el ámbito formativo, las aulas de estudio de los Antiguos Lavaderos y el Espacio Joven ofrecen talleres de intercambio de idiomas, mientras que el CEAS Vicente Ferrer ha programado un espacio de conversación social.

Además, la oferta para jóvenes se completa con las jornadas de rol 'Ludotenebrosas' en La Casa de las Ideas, una nueva edición del Urban Fest en el skate park con pruebas de skate y scooter, y sesiones orientadas a la búsqueda de empleo, técnicas de estudio y un encuentro sobre salud mental en el Episcopio.

En el apartado de las bibliotecas y el cine, la biblioteca municipal José Jiménez Lozano ha comenzado los talleres por el Día de la Biblioteca con una actividad de encuadernación de libros de viajes. Por su parte, las bibliotecas Olegario González de Cardedal y Posada de la Feria han agendado sesiones de cuentacuentos infantil y lettering para adultos.

Asimismo, el ciclo 'Ávila en Corto' proyecta en el Episcopio la selección de los BAFTA Shorts 2026, tras haberse presentado en el mismo espacio el cortometraje 'El estudiante de Salamanca'. La propuesta literaria se completa con la presentación del libro 'Relatos y pretextos', a cargo del club de escritura Palabras revolconas.

La programación musical ha cobrado un protagonismo destacado en el marco de las XXVII Jornadas Polifónicas Internacionales 'Ciudad de Ávila', con la actuación del coro La Voz de las Emociones y su concierto 'Carmina Mundi' en el Auditorio Municipal de San Francisco.

El mismo recinto acoge también la interpretación de gaita gallega y guitarra a cargo de Germán Ruis y Chuchi con motivo de la XI Semana Jacobea. Como cierre del apartado musical, el ciclo 'Contando la música' ha reservado un análisis sobre la Sinfonía número 5 de Shostakóvich impartido por el director de orquesta José Luis López-Antón.

Las propuestas medioambientales y comunitarias han sumado un taller de iniciación al compostaje en el Centro Medioambiental San Nicolás, estructurado en sesiones de mañana y tarde. Del mismo modo, el Club Ertai ha preparado una jornada lúdica dedicada a los juegos de mesa Hombres Lobo y Bang!.

En el plano deportivo, la Asociación de Vecinos Zona Sur - San Nicolás ha convocado la Carrera Popular Arrabal de San Nicolás, con recorridos programados para los más pequeños en las inmediaciones del templo.