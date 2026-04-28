Ávila acogerá del 13 al 15 de mayo un congreso que reunirá a expertos en torno a la figura de San Juan de la Cruz

La UCAV presenta el congreso de San Juan de la Cruz con las instituciones - UCAV

ÁVILA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte (Ávila) y Fontiveros acogerán del 13 al 15 de mayo el I Congreso Internacional de San Juan de la Cruz 'Presencia y figura', una cita que reunirá a expertos del místico abulense en sus vertientes literaria y teológica.

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado, con el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y la Orden del Carmelo, colaboradores en la organización, este congreso que se enmarca en la celebración del centenario de la proclamación del Santo como Doctor de la Iglesia y de los 300 años de su canonización.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha destacado que ddesde el punto de vista universitario es una contribución más para difundir la figura de San Juan de la Cruz como el poeta "más grande de todos los tiempos y como gran místico y guía de almas".

"Es un santo que tiene mucho que aportar hoy a nuestro mundo y queremos que Ávila se vuelque en su conocimiento", ha expresado, mientras que el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha señalado que San Juan de la Cruz es un "referente a nivel mundial, que tanto hizo y que tan lejos llevó a los abulenses", y celebra que la UCAV vaya a organizar este congreso en la ciudad y en Fontiveros, "cuyo beneficio redundará en toda la sociedad".

Asimismo, ha invitado a todos los abulenses a acercarse y a participar en este congreso, "abierto a la ciudadanía y que servirá para conocer mejor la figura de nuestro paisano en todos los ámbitos".

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, ha destacado el momento de celebración de este congreso, relacionado con el doble centenario, "efemérides importantísimas en el conjunto de la Iglesia Católica y de las letras hispanas".

Hernández ha resaltado la proyección del programa, "una invitación a la reflexión de todos los abulenses y de todos los participantes sobre la figura del Santo", que representa un "ejemplo de diálogo, cultura, paz, tolerancia y respeto".

Para el diputado de Cultura, Javier González, San Juan de la Cruz se trata de una de las figuras culturales, religiosas y literarias "más importantes que tiene la provincia de Ávila, España y el mundo".

ETAPAS DE SAN JUAN DE YEPES

El prior del Carmelo Descalzo en Ávila, Miguel Ángel González, ha señalado las etapas de San Juan de Yepes en la provincia, quien nació en Fontiveros, inició la reforma en Duruelo y vivió cinco años relacionándose estrechamente con Santa Teresa de Jesús en el Monasterio de la Encarnación.

Asimismo, ha subrayado "la gran relevancia y altura científica de este congreso internacional por los ponentes que van a participar, una cita organizada con mucha conciencia y precisión".

Además de las instituciones participantes en esta presentación, el Congreso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Fontiveros, la Orden del Carmelo Descalzo, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Diócesis de Ávila, la Fundación Universitaria Española, la Asociación de Amigos de la UCAV y el Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista El Congreso, dirigido por Fernando Romera, decano de la facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, se celebrará los días 13 y 14 de mayo en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, mientras que el día 15 se realizará una peregrinación a la casa natal del Santo, con diferentes actividades en Fontiveros.

La inscripción es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en la página web del evento y también podrá seguirse en todo el mundo vía streaming a través del canal de YouTube de la Universidad.