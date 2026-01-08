Ávila acogerá un complejo para fabricar viviendas que generará más de 300 empleos directos y 5.000 indirectos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Grupo Avintia, Antonio Martín, tras la firma del acuerdo para la puesta en marcha de la Ciudad de Industrialización. - GRUPO AVINTIA

ÁVILA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Polígono Industrial de Vicolozano de Ávila acogerá una Ciudad de la Industrialización para la fabricación de viviendas, un proyecto desarrollado por Grupo Avintia que generará más de 300 puestos de trabajo directos cualificados y más de 5.000 empleos indirectos.

El acuerdo para la puesta en marcha de este proyecto ha sido presentado este jueves, 8 de enero, en la capital abulense, en un acto en el que ha participado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha subrayado su "satisfacción" por este "gran proyecto de futuro para la provincia de Ávila".

En concreto, el proyecto contará con una inversión prevista de más de 45 millones de euros y se desarrollará sobre una superficie superior a 120.000 metros cuadrados de parcela, donde se edificarán 42.000 metros cuadrados.

Su actividad permitirá la generación de más de 300 puestos de trabajo directos cualificados y más de 5.000 empleos indirectos, vinculados a la industria, la logística y los servicios, según ha precisado Grupo Avintia, que pretende alcanzar en este enclave una capacidad productiva de hasta 5.000 viviendas al año a través de procesos industriales "eficientes, sostenibles y controlados", para "contribuir de forma directa a incrementar el parque de vivienda en todo el territorio nacional".

Estas viviendas cuentan con "los máximos estándares de calidad y eficiencia energética" que permiten un ahorro medio en las facturas de suministros de más del 30 por ciento, además de conllevar un sistema constructivo también sostenible.

En este contexto, el complejo integrará diferentes fábricas especializadas, una llamada ávita Factory, el "corazón de la ciudad", una fábrica de cerca de 20.000 metros cuadrados donde se producirán los paneles estructurales del edificio; avindow, especializada en la fabricación de ventanas y soluciones de carpintería exterior con capacidad para producir 17.000 unidades al año; avibath, para la industrialización total del baño con capacidad para producir 6.000 unidades al año; y avimetal, dedicada a la fabricación de terrazas, balcones y chimeneas industrializadas con una capacidad productiva de cerca de 6.000 unidades al año.

Todo ello se completará con un Centro de Diseño y Formación orientado al desarrollo y promoción de talento, la formación dual y la transferencia de conocimiento entre industria y tecnología, en el que también colaborará la Junta.

"La Ciudad de la Industrialización supondrá un punto de no retorno en la transformación global del sector hacia modelos industriales que nos van a permitir mitigar la crisis de la vivienda y hacerlo con las máximas garantías de calidad y sostenibilidad", ha señalado el presidente de Grupo Avintia, Antonio Martín, quien ha puesto en valor la "apuesta" de la Comunidad por la "innovación y la vanguardia" para "garantizar el acceso a la vivienda". Castilla y León ya cuenta contra fábrica de esta empresa en Aranda de Duero.

LA JUNTA CONSTRUIRÁ UNA "GRAN NAVE"

En este contexto, Fernández Mañueco ha incidido en que esta es una "gran oportunidad" para "ganar competitividad" en la producción industrializada en un sector de "gran importancia" como la vivienda, que en este caso servirá también como "fuente de crecimiento y de empleo".

Asimismo, ha destacado que Ávila es el "enclave perfecto" para desarrollar proyectos industriales de construcción modular, "que tienen ahora un gran recorrido y sobre todo muchísimo futuro". "Llevamos meses trabajando en este proyecto, que va a traer frutos y oportunidades a los abulenses", ha puesto en valor, al tiempo que ha reivindicado la colaboración público-privada.

En este sentido, ha explicado que en el marco del proyecto el Ejecutivo autonómico construirá "una gran nave de 17.000 metros cuadrados para ponerla a disposición" de Avintia "durante 20 años en régimen de alguiler con opción a compra".