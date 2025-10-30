Ávila acogerá el V Congreso Regional para abordar la situación del cáncer en la actualidad

ÁVILA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ávila acogerá los próximos días 21 y 22 de noviembre el V Congreso Autonómico de Personas Afectadas por Cáncer en Castilla y León, que se celebrará en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de la capital.

Bajo el lema 'Esperanza es mucho más que avances terapéuticos, que tratamientos oncológicos, que cuidados y calidad de vida', el encuentro ha sido concebido, como ha señalado la presidenta de la AECC en Ávila, Lola Rodríguez Bautista, "por y para las personas afectadas por cáncer. Esos son pacientes y esas son familias".

La presidenta ha explicado que la cita, de asistencia gratuita previa inscripción, "es también para población en general que engloba no solo profesionales sociosanitarios, sino administraciones públicas, sanitarias también, otras entidades de cáncer y otras asociaciones de interés".

Su principal objetivo, ha añadido, es "ayudar a las personas que están padeciendo o han pasado la enfermedad, a ellas y a sus familias, ofreciéndoles una visión informada y rigurosa, de tal manera que les permita ser gestores de su propio proceso oncológico".

Rodríguez ha subrayado que el congreso se plantea como "una oportunidad para eliminar tabúes, para desechar mitos erróneos, en definitiva, para conocer mejor la enfermedad". Además, ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento a las autoridades y reclamarles "compromiso y consenso de todos los representantes públicos y políticos en torno a la detección precoz y a la prevención del cáncer".

En este sentido, ha señalado que "será muy importante que las distintas comunidades autónomas se adhieran al estudio de evaluación de los programas de cribado, al estudio promovido desde la Agencia Internacional de Investigación de la ONU, para evaluar los programas de cribado. De esa evaluación tienen que surgir nuevas indicaciones para mejorar estos programas".

Por su parte, el presidente del Comité Técnico Provincial, Jesús Hernández, ha sido el encargado de detallar el programa científico, que incluirá "una conferencia magistral y varias presentaciones en forma de talleres y mesas de diálogo", en las que participarán "médicos, farmacéuticos, investigadores, enfermeros, juristas, nutricionistas y especialistas en comunicación", además de técnicos, psicólogos, fisioterapeutas o promotores de salud.

Hernández ha precisado que se abordarán temas prácticos también como la prevención del cáncer desde Atención Primaria, los aspectos jurídicos y legales del proceso oncológico, las nuevas necesidades de los pacientes, el uso de la inteligencia artificial en beneficio de los pacientes oncológicos y la humanización de los procesos. Igualmente, ha resaltado que se ha buscado fomentar "más diálogo en lugar de más conferencias tradicionales", con la participación directa del público asistente.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, por su parte, ha felicitado a la asociación "por ser los anfitriones de este Congreso" y ha destacado, entre otras, la labor que realiza en lugares como el Centro Penitenciario de Brieva, donde "llevan a cabo campañas, charlas de prevención con las internas y además acompañan a aquellas que están en procedimiento de radioterapia o quimioterapia".

Galeano ha reconocido la importancia de las mesas de diálogo, que "son de obligada escucha para las administraciones", y ha puesto en valor las iniciativas del Ministerio de Sanidad, entre ellas la creación de la red de centros especializados de cáncer y la aplicación del derecho al olvido oncológico, ya vigente desde 2025.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, también presente en esta rueda de prensa como patrocinador con la colaboración de 6.000 euros, ha mostrado el compromiso de la institución provincial con este encuentro y ha calificado la labor de la asociación de "encomiable e impagable", a la par que ha agradecido "ese magnífico trabajo con una de las asociaciones punteras dentro del tercer sector", destacando la empatía y la esperanza que transmiten sus voluntarios.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, ha anunciado la presencia en el congreso del consejero de Sanidad y ha afirmado que la cita "se configura como un encuentro en el que se aspira a que este congreso sea un motor de conocimiento, de apoyo común y de visibilidad también de esta enfermedad".

Igualmente, ha recordado la reciente adjudicación de las obras del Hospital de Día Oncológico, con un presupuesto cercano a los tres millones de euros, y ha incidido en la importancia de "la prevención, una parte importantísima del cáncer en la que hay que insistir".

Finalmente, la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, ha destacado que durante dos días "la ciudad será epicentro de un congreso que reunirá a profesionales sanitarios, investigadores, pacientes, voluntarios y expertos jurídicos con el objetivo de abordar las necesidades que tienen en su día a día los pacientes de cáncer" y ha reiterado el compromiso municipal con la asociación "para colaborar en todas las actividades que se realizan dentro de la ciudad".