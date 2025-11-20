Ávila adelanta el alumbrado de Navidad a este sábado dentro de la celebración de 40 años como Ciudad Patrimonio Mundial

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López, han presentado la programación navideña para las próximas fechas. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila comenzará este sábado 22 de noviembre la programación navideña con el encendido de luces y varios conciertos, que se han programado en la plaza del Mercado Chico por el 40 cumpleaños del nombramiento de la urbe como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Los conciertos y la iluminación, incluidos en los actos para celebrar este aniversario, también forman parte del programa navideño que este jueves han presentado la teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López.

A las 19.00 horas, actuará la escolanía Amici Mei, la formación coral La voz de las emociones y la coral Amicus Meus, para dar paso a las 20.00 horas al encendido de luces, que en esta ocasión correrá a cargo del Consejo de la Discapacidad y del Consejo de Menores.

Tras el encendido, habrá un concierto de tributo a La Oreja de Van Gogh. También ese mismo día abrirán las casetas situadas en esa plaza y unos días después, el 27 de noviembre, abrirá al público La Casa de la Navidad, en el palacio de los Verdugo, que recibirá la visita tanto de Papá Noel y de los carteros reales.

El Mercado de la Navidad, situado en la plaza de Santa Teresa, abrirá al día siguiente, el viernes 28 de noviembre, a la vez que lo harán la pista de hielo y atracciones infantiles que permanecerán allí las semanas de diciembre y principios de enero.

No faltará el belén municipal, en el palacio de Superunda, que abrirá sus puertas el próximo 5 de diciembre; mismo día que está programado un encendido especial del arco de San Vicente, a las 19.00 horas, también incluido en la programación por el 40 aniversario de Ávila como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como sucede también con el concierto conmemorativo de la declaración de Ávila, Santiago de Compostela y Segovia como ciudades Patrimonio Mundial, ya el día 6 de diciembre en el Lienzo Norte.

En la programación también está incluido el Festival Internacional Tomás Luis de Victoria, exposiciones, conciertos, teatro, actividades literarias o espectáculos musicales.

El Marimorena Fum Fum Fest se celebrará el 20 de diciembre; el Fun Fun Fest, en Nochebuena y Nochevieja; y el festival de DJs 'Ávila es Navidad', el 27 de diciembre. No faltarán tampoco las competiciones deportivas, con una docena de pruebas diferentes; entre ellas, la Carrera Popular de Navidad en la zona sur, el 21 de diciembre; torneos de fútbol y de pádel; la San Silvestre de Natación, el 26 de diciembre; el torneo 3x3 benéfico de baloncesto, el 27 de diciembre; la Carrera del Pavo, el 31 de diciembre; la Travesía Invernal, el 3 de enero; el torneo de Reyes de voleibol, el 4 de enero; o el Cross Ciudad de Ávila, el 18 de enero.

Habrá igualmente papanoeladas solidarias y, ya en el nuevo año, los carteros reales visitarán los barrios anexionados y diferentes puntos de la ciudad; y se recibirá, el 4 de enero, al emisario de los Reyes Magos, al que se entregarán las llaves de la ciudad para que Sus Majestades puedan realizar los encargos recibidos. De la misma forma, la Cabalgata se celebrará el 5 de enero con un recorrido que, como viene siendo habitual, finalizará en el Mercado Chico, para que los Reyes Magos puedan dirigirse a los niños desde el balcón del Ayuntamiento.

Toda la información sobre la programación navideña se encontrará en el programa online de la página www.avila.es y en el programa de mano que llegará próximamente a los hogares, ha señalado el Consistorio.

Además de las actividades, la semana que viene se abrirá el plazo para la los concursos navideños entre los que se repartirán más de 10.000 euros en premios. Habrá el concurso de carrozas para la cabalgata y también los tradicionales concursos de decoración de balcones, fachadas y escaparates; belenes, tarjetas navideñas, fotografía y reels, así como el concurso de villancicos para asociaciones, que se celebrará el 17 de diciembre en el Auditorio Municipal de San Francisco.