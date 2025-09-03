Ávila Auténtica se muestra en Londres por primera vez para ofrecer la calidad de sus productos en Europa

ÁVILA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca colectiva de la Diputación de Ávila, Ávila Auténtica, dará este mes un paso decisivo en su proyección internacional al participar por primera vez en la feria internacional Speciality & Fine Food Fair, que se celebrará en Londres los días 9 y 10 de septiembre.

Este evento está considerado uno de los grandes escaparates europeos para productos gourmet y delicatessen, según ha explicado el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, donde ha subrayado que esta presencia supone una oportunidad única para mostrar "la calidad y la excelencia agroalimentaria de la provincia en un entorno competitivo y de gran prestigio internacional".

En esta cita, tres empresas abulenses representarán la diversidad y el potencial del sector: Jamones Garrudo (embutidos y jamones), Viña Alondra (vinos) y Golydul (dulces).

Todas ellas han diseñado una agenda de reuniones comerciales con el objetivo de abrir nuevos mercados y avanzar en la internacionalización de sus productos. "Las tres comparten un mismo objetivo: abrir nuevas vías de comercialización y dar a conocer lo mejor de Ávila en Europa.

Esa es precisamente la esencia de Ávila Auténtica: escuchar las necesidades de nuestras empresas, apoyar sus proyectos y generar oportunidades de crecimiento", ha destacado Martín.

Con su participación en Speciality & Fine Food Fair, Ávila Auténtica refuerza su compromiso con la promoción exterior de la industria agroalimentaria de la provincia, apostando por la consolidación de los negocios locales y la creación de nuevas sinergias internacionales.