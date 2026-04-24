Ávila celebrará el Día de la Danza con clases magistrales de estilo flamenco, oriental y moderno

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, junto con Emma Lucena e Isabel Navarro, del Centro de Danza Emma Lucena y de la Escuela de Danza y Conciencia Corporal Zahir, respectivamente, presenta la jornada - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ávila celebrará el próximo 29 de abril el Día Internacional de la Danza, una fecha en la que se podrá asistir a clases magistrales para acercarse a diferentes estilos de danza, como la oriental, la moderna o el flamenco.

El concejal de Cultura, Ángel Sánchez, junto con Emma Lucena e Isabel Navarro, del Centro de Danza Emma Lucena y de la Escuela de Danza y Conciencia Corporal Zahir, respectivamente, ha presentado este viernes la jornada que se va a dedicar ese día a acercar la danza al público abulense.

A partir de las 16.30 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco, Isabel Navarro impartirá una masterclass de danza oriental, mientras que a las 17.45 horas comenzará una masterclass, con Emma Lucena, de danza moderna.

La jornada finalizará con una clase magistral, desde las 19.00 horas, de flamenco con Emma Lucena, según ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La actividad, que se enmarca en la programación de las fiestas de San Segundo, busca adentrar al público que se anime a asistir en el mundo de la danza, por lo que los asistentes podrán aprender nociones de baile de la mano de profesionales de diversos estilos.

Serán talleres de nivel básico, abiertos a todas las edades y para personas que hayan bailado antes o se acerquen por primera vez al baile, y no será necesaria inscripción.