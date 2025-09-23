Ávila celebrará las Fiestas de La Santa con una treintena de conciertos y homenajes a Santa Teresa de Jesús en octubre

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López,han presentado este martes el programa de las Fiestas de La Santa. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús, en Ávila, contarán este año con una treintena de conciertos gratuitos y con los actos religiosos tradicionales en torno a la figura de la patrona, como la ofrenda floral a su imagen o la lectura del Libro de las Fundaciones, desde el mes de octubre.

El programa, que suma cerca de un centenar de actividades, incluye además la entrega del título de Hija Adoptiva a la cantaora Carmen Linares, la celebración del Día del Abulense Ausente y el hermanamiento con la ciudad jienense de Baeza.

En el marco de la programación, presentada este martes por la teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López, arrancará de forma oficial el 10 de octubre con el pregón a cargo del equipo femenino de fútbol del Colegios Diocesanos.

Asmismo, se organizará en esa misma jornada un concierto de Generación OT y del DJ José AM, "el español más seguido en redes sociales, con 2,8 millones de seguidores en TikTok y más de 465.000 en Instagram".

Otros artistas y grupos como La Fórmula, La Huella o Hangar pasarán por los escenarios en la explanada del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte y en la plaza del Mercado Chico, junto a un conjuntos de bandas abulenses y otro de DJs locales.

Además, la oferta cultural se completará con las Jornadas Polifónicas, recitales en el Auditorio Municipal de San Francisco, la Semana Jacobea y los fuegos artificiales, que se lanzarán el 15 de octubre desde la pista de San Segundo.

Por otro lado, el recinto ferial comenzará a instalarse el lunes 29 de septiembre, y estará dedicado varios días al público infantil y a personas con alta sensibilidad con horario sin música.

A su vez, el programa incorporará también un bloque deportivo con cerca de una veintena de competiciones, entre las que figuran el Trofeo de Tenis Santa Teresa, el Memorial de Balonmano Anselmo González del Río, torneos de tiro con arco, warhammer, ciclocross, softbol o pesca, así como la tradicional milla popular, prevista para el 11 de octubre, y la Carrera Popular Arrabal de San Nicolás.

El homenaje a la patrona se verá reflejado también en la portada del programa de fiestas, protagonizada por la ofrenda floral, un trabajo que cada año realiza el Área de Jardines del Ayuntamiento y que en esta edición rendirá homenaje a su jefe, Jesús Ferrer, que se jubila tras décadas vinculado a esta celebración.

El programa completo se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Ávila, www.avila.es.