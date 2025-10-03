Ávila celebrará la Semana de la Lactancia Materna con la colaboración de instituciones y organizaciones

ÁVILA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Ávila, junto con la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Sacyl, la Asociación de Madres Lactantes de Ávila (Amalav), la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal, el Ayuntamiento, así como las Escuelas de Enfermería de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Católica celebrarán la próxima semana, del 6 al 10 de octubre, una serie de actividades para conmemorar la Semana de la Lactancia Materna.

El lema internacional de esta edición, impulsada por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna, destaca la importancia de la lactancia como "pilar esencial en la salud, la nutrición y el desarrollo de los más pequeños", al tiempo que contribuye "al bienestar de las familias y de la sociedad en su conjunto", según señalado la Junta de Castilla y León en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

La leche materna es, según los expertos, "la fórmula perfecta de la naturaleza, la que garantiza la nutrición más completa y dota al bebé de anticuerpos vitales, actuando como su defensa inicial". Además de fortalecer el vínculo madre-hijo, la lactancia es un factor protector "que reduce el riesgo de muerte súbita infantil, impulsa el desarrollo óseo-facial (paladar, mandíbulas y dentición) y protege al individuo en la edad adulta frente a patologías degenerativas vasculares".

Para la madre igualmente posee "grandes beneficios", en este caso dobles, al influir en la recuperación tras el parto y la prevención contra algunas enfermedades, ya que "a nivel hormonal, la lactancia mejora el sueño, estimula las defensas y disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovario" y, para las mujeres con diabetes, reduce la necesidad de insulina, además de registrar un "menor riesgo de desarrollar osteoporosis y fracturas de cadera en el futuro".

Para promover todos estos beneficios y potenciar la lactancia, la próxima semana se llevarán a cabo múltiples actividades.

En concreto, el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila acogerá de 9.00 a 14.00 horas, la jornada científica 'Lactancia materna y salud perinatal', con ponencias sobre bancos de leche, sueño infantil, psicofármacos y lactancia, así como la intersección entre salud mental y lactancia.

El martes será el Casino el que acoja el taller 'Tejer con mamá-teta', a las 16.00 horas, coordinado por Amalav, quien también el miércoles, a las 17.30, organizará la 'Charla entre mamás', en el centro sociocultural Vicente Ferrer.

El jueves será el momento de la mesa informativa 'Consulta con tu matrona', que estará instalada en la plaza del Mercado Grande a partir de las 17.00 horas; y el viernes cerrará la jornada un taller de educación músical titulado 'Vínculo - música', en el Casino Abulense a las 17.30 horas.

A todas estas actividades se les sumarán las programadas por la Universidad Católica de Ávila, una serie de conferencias sobre vínculo, conexión emocional e intervenciones para aumentar las tasas de lactancia exclusiva, que tendrán lugar los días 6, 8 y 20 de octubre.

Igualmente, la Escuela de Enfermería de la Universidad de Salamanca impartirá un taller formativo sobre iniciación e importancia de la lactancia materna, y los centros de salud de Cebreros y Las Navas del Marqués, celebrarán dos sesiones temáticas tituladas 'Apoyo a la lactancia materna desde Atención Primaria', el martes 7, e 'Invertir en lactancia materna es invertir en el futuro', el día 10, respectivamente.

Tanto la Junta como las entidades colaboradoras pretenden con este programa "reforzar su compromiso con la promoción de la lactancia materna como un derecho, una herramienta de salud pública y un elemento clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030".