Ávila se convertirá en un "gran escaparate" de razas caninas con dos exposiciones los días 10 y 11 de octubre

Un momento de la presentación de las dos exposiciones. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila se convertirá en un "gran escaparate" de la razas caninas, con especial protagonismo para las razas españolas, los días 10 y 11 de octubre, en el que se ha denominado 'El fin de semana de las razas españolas'.

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Cristina García, y Tomás Domínguez, presidente de la Sociedad Canina Castellana, han presentado hoy las actividades que se desarrollarán durante este fin de semana, enmarcadas en las Fiestas de Santa Teresa 2026 y que vienen a ampliar la actividad que se ha realizado los últimos años en torno a las exposiciones caninas.

En concreto, ese fin de semana, habrá dos exposiciones, que se celebrarán en el complejo deportivo Manuel Sánchez Granado, y también un ciclo de conferencias, en el Centro Medioambiental San Nicolás, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El sábado 10 de octubre, desde las 10 horas, se celebrará la Exposición Canina Nacional 'Ciudad de Ávila', con más de 400 ejemplares de 130 razas diferentes y, por la tarde, se podrá asistir a un ciclo de charlas en las que tendrán protagonismo las nuevas razas españolas en proceso de reconocimiento internacional: a las 17 horas, habrá una charla dedicada al 'Carea Castellano-Manchego', a cargo de Federico Casillas Santos; a las 18 horas, una charla dedicada al 'Can de Chira' (pastor aragonés), a cargo de Rafael Alfranca; y a las 19 horas, una charla dedicada al 'Can de Palleiro' (pastor vasco), a cargo de Ernesto Fernández Rodríguez.

Para el 11 de octubre, en colaboración con la Real Sociedad Canina de España, se celebrará la 'Exposición Canina Nacional. Especial Razas Españolas', que incluirá el concurso de grupos étnicos.

Habrá, en esta ocasión, más de 200 ejemplares de razas como el perro de agua español, el mastín español o el ratonero valenciano, además de un apartado específico para los grupos étnicos.

Se contará con un jurado integrado por siete jueces nacionales e internacionales y, además de los premios a cada uno de los once grupos, se entregarán premios a los mejores presentadores infantiles y juveniles, parejas y grupos de cría, mejor Muy Cachorro, mejor Cachorro, mejor Joven, mejor Veterano, Mejor Razas Españolas y Mejor Ejemplar Absoluto.