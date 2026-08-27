Ávila se convierte en "epicentro nacional e internacional" de las artes escénicas con su XIV Festival de Circo

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha asistido hoy al espectáculo inaugural del XIV Festival Internacional de Circo de Castilla y León, que ha dado comienzo con la actuación de la compañía salmantina ‘Stellar Circus’ - JCYL

ÁVILA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha destacado que Ávila y su provincia se convierten por "derecho propio en el epicentro nacional e internacional" de las artes escénicas y circenses con la celebración del XIV Festival Internacional de Circo de Castilla y León, del que ha puesto en valor su programación "de calidad, abierta, accesible y pensada para el conjunto de la ciudadanía".

Así lo ha expresado durante su participación al espectáculo inaugural del la XIV edición de este festival, que ha dado comienzo con la actuación de la compañía salmantina 'Stellar Circus'.

El festival, organizado por la Junta con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Ávila, reúne este año 225 actividades durante cuatro jornadas, con la participación de 26 compañías procedentes de 13 países, diez de ellas internacionales.

Díaz Pico ha subrayado que el compromiso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con este festival que es clave para el refuerzo de los sectores de actividad relacionados con el ocio, la hostelería y el comercio de la ciudad y provincia, va más allá, reforzando la proyección futura con un incremento del diez por ciento.

Esta mayor inversión permite reforzar la calidad, variedad e innovación de la programación, que incluye un estreno nacional y siete espectáculos que se presentan por primera vez en Castilla y León.

Díaz Pico ha puesto también en valor la extensión del festival al medio rural, con siete propuestas en distintos municipios de la provincia, incluidos algunos afectados por los incendios de este verano, y ha reivindicado la cultura como herramienta de acompañamiento y apoyo.

"Este festival no sólo es un emblema de la cultura y de las artes escénicas de Castilla y León, sino también un activo de gran valor para nuestro turismo cercano, seguro y de calidad", ha señalado.