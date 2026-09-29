Ávila cuenta con su primera D.O.P. del aceite de oliva virgen extra Valle del Tiétar

Olivos del Valle del Tiétar. - DIP ÁVILA

ÁVILA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Ávila cuenta con su primera Denominación de Origen Protegida de Aceite de Oliva Virgen Extra Valle del Tiétar ya que tras años de trabajo de la Asociación de Olivareros del Sur de Ávila la Unión Europea ha publicado el reglamento de esta D.O.P.

"Es la culminación de años de mucho trabajo, de mucha ilusión y de mucha esperanza para una zona privilegiada de nuestra provincia que cuenta desde siempre con un producto que ve reconocida su calidad al máximo nivel internacional y para el que se abren muchas oportunidades de mercado", ha aseverado el presidente de la Diputación, Carlos García.

Asimismo, García ha reconocido el trabajo "conjunto e imprescindible" de los productores, que han unido fuerzas, de las administraciones, como la Diputación y la Junta "que han respaldado una iniciativa".

Seis almazaras son fundadoras y promotoras del proyecto DOP 'Aceite Valle de Tiétar', que producen una media anual de 3.200 toneladas de aceitunas y 480 toneladas, aproximadamente, de aceite y la zona de producción comprende un total de 24 municipios abulenses.