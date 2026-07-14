'Ávila Enlight' llenará de luz, imagen y sonido el jardín de San Vicente donde el cielo y agua serán los protagonistas

Presentación de 'Ávila Enlight'. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Ávila Enlight', que celebrará una nueva edición los días 31 de julio y 1 de agosto, transformará el jardín de San Vicente de Ávila en un espacio de luz, imagen y sonido con un espectáculo que girará en torno a la naturaleza, con el protagonismo del cielo, el espacio, el agua, la fauna y la vegetación.

Así lo han explicado el teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López, que junto con Chema Vicente y Teresa Arnuncio, de Xtrañas Producciones, ha presentad una nueva edición de 'Ávila Enlight' que lleva por título 'Ávila, esencia viva'.

Tres de los cuatro paños que se utilizan en este montaje mostrarán, en esta ocasión, composiciones dedicadas al agua, la flora y la fauna y el espacio, mientras que el primero de los lienzos, desde la calle San Segundo, se convertirá, por su parte, en un pequeño set de grabación por el que podrán pasar los asistentes para grabar sus figuras y que estas formen parte de las composiciones que se van a proyectar.

'Ávila Enlight' es una actividad inmersiva y multisensorial que se completa con iluminación artística, que sirve no sólo para decorar el jardín de San Vicente sino también para crear diferentes espacios, ofreciendo un recorrido atractivo que llevará al visitante por diferentes momentos.

El espectáculo conjuga diferentes técnicas de creación y proyección audiovisual, como la ilustración digital, los motion graphics, la inteligencia artificial, el warping, el VJing y el diseño sonoro, creando una propuesta contemporánea plenamente integrada en el entorno patrimonial.

El sistema de sonido electrovoice incluirá 24 cajas distribuidas en los espacios, para cuya ambientación musical se ha partido de una composición de Eduardo Tarilonte creada para la ocasión. En ella, emplea flautas e instrumentos nativos americanos, por su conexión espiritual con la naturaleza, así como sonidos de animales como el vencejo, identificativo de Ávila, junto a sonidos de agua, entre otros.

La iluminación artística combinará cascadas de luz, veladuras luminosas, juegos de sombras y contraluces, junto con otros recursos escenográficos integrados en el jardín.

A través de esta iniciativa, que se podrá ver de forma ininterrumpida entre las 22.15 y las 23.45 horas, cada una de las dos jornadas, tal como ha señalado el teniente de alcalde, se combinan espacios verdes de la ciudad con el patrimonio monumental.