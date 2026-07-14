Ávila ofrece talleres gratuitos este verano para niños y jóvenes de música, habilidades sociales y técnicas de estudio

Cartel de los cursos de verano infantiles y juveniles organizados por el Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abre la inscripción para participar en talleres gratuitos de veranos con actividades de musicoterapia, habilidades sociales y apoyo al estudio de verano para un público infantil y juvenil.

El taller de musicoterapia será el 22 de julio y está dirigido a jóvenes de 10 a 14 años, con los que se trabajarán las emociones a través de la música, en La Casa de las Ideas de 19.00 a 19.30 horas.

La Escuela de Padres ofrecerá una sesión dedicada a la gestión familiar para afrontar los primeros planes con lo amigos. La sesión se celebrará el 6 de agosto en la Casa de las Ideas a las 18.00 horas. La inscripción para este taller está abierta hasta el 21 de julio.

En esta línea, el programa Kedada 3.0 que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila contará con un taller de habilidades sociales los días 13, 20 y 27 de agosto, en La Casa de las Ideas, a partir de las 18.00 horas. La inscripción se puede realizar del 27 de julio al 3 de agosto.

Asimismo, en la Casa de las Ideas, a partir de las 18.00 horas, los días 18 y 25 de agosto y 1, 8, 15 y 22 de septiembre, habrá nuevo taller de técnicas de estudio, en el que se ofrecerán a los participantes, de 10 a 14 años, herramientas para organizarse, memorizar con técnicas efectivas y también a prepararse para los exámenes. En este caso, la inscripción debe realizarse del 27 de julio al 10 de agosto.

La oferta se completa para los más pequeños con una nueva edición de los talleres infantiles que desarrolla el Ayuntamiento en el Aula Arqueológica de Bernuy Salinero. Será los días 8 y 9 de agosto, de 10.30 a 12.00 horas, y están dirigidos a participantes de cinco a doce años.

Las inscripciones pueden realizarse enviando un correo electrónico a patrimoniodivertido@gmail.com.