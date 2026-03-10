Por Ávila pide poner en marcha la subestación de Vicolozano y aumentar las parcelas en polígonos industriales

Pedro Pascual y Pilar Muñoyerro, números uno y dos de la lista de Por Ávila a las elecciones autonómicas, en el Polígono Industrial de Vicolozano. - POR ÁVILA

ÁVILA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Ávila a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Pedro Pascual, ha reivindicado la construcción y puesta en marcha de la subestación eléctrica del polígono de Vicolozano, así como la necesidad de aumentar el número de parcelas en los polígonos industriales de la provincia.

Pascual sitúa estas dos medidas como la vía para conseguir más asentamiento de industrias y la fijación de población en edad laboral en la provincia y, en este sentido, ha reivindicado un 'Plan Ávila' para fomentar la implantación de industrias y generación de empleo.

De este modo, en una atención a medios en el polígono industrial de Vicolozano, ha lamentado que la subestación eléctrica aún no esté construida y ha recordado que debía haberse concluido en noviembre de 2023.

Esta situación supone "una lacra" para la industrialización de la provincia de Ávila, ha advertido, para explicar que la infraestructura se ha vuelto a licitar a apenas un mes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, con lo el proyecto lleva ya dos años y medio de retraso.

"Podemos hablar de que haya más industrialización, más empleo, pero si no hay suficiente potencia eléctrica, y a eso le sumamos problemas con la fibra óptica, nadie se va a asentar aquí", ha avisado el candidato de la formación abulense.

Asimismo, ha señalado que si a todo esto se le añade "la lacra del peaje", que "penaliza muchísimo", será "complicado" el asentamiento de empresas.

Por todo ello, Pascual se ha comprometido a reivindicar que la subestación eléctrica "sea una realidad" cuanto antes y ha urgido también a aumentar el número de parcelas en los polígonos industriales de la provincia, como parte de la estrategia para la reactivación económica.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el polígono de Arévalo, en el que sí existen parcelas de menor tamaño, pero "se necesitan" otras de mayores dimensiones.

Pascual, quien también ha demandado la creación de más polígonos industriales en la provincia, ha subrayado que con estas medidas se lograría "fijar población en edad laboral", así como "atraer población joven" a la provincia.

Ha defendido así la necesidad de que exista un 'Plan Ávila' que sea un revulsivo para aumentar la industrialización y el empleo en toda la provincia.

Por otro lado, cuestionado por el debate electoral que tendrá lugar este martes y en el que solo participan PP, PSOE y Vox, ha criticado que no se haya desarrollado en el marco de la campaña un formato de este tipo con presencia de representantes de la demarcación de Ávila.

Según ha aseverado, de haber sido así se podría haber abordado en dicho debate "por qué no está todavía construida la subestación de Vicolozano" o "por qué" Ávila tiene "carencias en sanidad", entre otras preocupaciones de la ciudadanía.

"Tendríamos que haber estado ahí y nos han dejado fuera", ha agregado, para defender la participación de su partido y de otras formaciones, y pedir que en el debate de esta jornada se hable de Ávila, que está "abandonada y olvidada".