Ávila pide el voto para "poder revertir la situación de la provincia" y espera tener "éxito"

Acto de cierre de campaña de Por Ávila. - EUROPA PRESS

ÁVILA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador en las Cortes y candidato de Por Ávila, Pedro Pascual, ha apelado al orgullo abulense y recordardo que solo los abulenses tienen el poder de "sacar a la provincia de donde está", de manera que ha pedido el voto para su formación.

En un acto con más de un centenar de asistentes en el restaurante La Posada de la Fruta, habitual sede del partido, Pascual ha insistido en el poder del voto de los vecinos de Ávila a esta formación, para acabar con políticas que "llevan 40 años" lastrando a la tierra, en una intervención en la que ha agradecido el trabajo del equipo que le ha acompañado durante las dos semanas de campaña.

"Habéis visto lo bonito que es estar con la gente y que la gente te agradezca el trabajo", les ha señalado, tras recordar que de estos 15 días se queda especialmente con la gente que le "ha acompañado del partido y con la gente de la calle".

En este sentido, ha relatado que uno de los momentos que más le han marcado ha sido ver a personas mayores decirle que ya tenían preparado su voto. "Si eso se refleja, el resultado creo que va a ser muy bueno", ha apuntado.

El candidato también ha reivindicado una forma de hacer política basada en el respeto y el diálogo. "La gente no quiere broncas ni discusiones", ha afirmado, a la vez que ha insistido en que Por Ávila es "un partido de diálogo" que busca acabar con "la polarización y el enfrentamiento".

En esta línea, ha asegurado tener "presente el espíritu de Adolfo Suárez" y ha defendido que los abulenses deben ser quienes impulsen el futuro de la provincia.

"Somos abulenses, tenemos que ser nosotros los que saquemos a la provincia de donde está", ha reiterado, antes de asegurar que seguirá trabajando por mejorar cuestiones como la sanidad, el empleo, las comunicaciones o las infraestructuras.

El acto ha comenzado pasados diez minutos de las 20.00 horas con la música de Thunderstruck para recibir a los candidatos, como es habitual, y un buen ambiente en el local, lleno de simpatizantes que han aplaudido a los representantes del partido en su aparición.

Tras la entrada y ya con la banda sonora que Por Ávila ha estrenado para esta campaña de fondo, la formación ha puesto el broche final a 15 días de actos con las intervenciones de Pedro Pasual y el presidente de la formación, José Ramón Budiño, entre otros, en lo que ha sido la tercera ocasión antes de unas elecciones autonómicas para el partido.

"BUENAS SENSACIONES"

El secretario general del partido, Héctor Sastre, por su parte ha asegurado que la campaña se ha desarrollado con "buenas sensaciones" y se ha mostrado convencido de que se cerrará "con éxito en las elecciones".

En su intervención, ha señalado que ese resultado será "un éxito de Por Ávila y de los abulenses", porque permitirá "llevar la voz de Por Ávila y de los abulenses a las Cortes de Castilla y León".

Además, ha recordado una de las ideas que, según ha señalado, más ha escuchado al candidato durante estos años es que los abulenses son los que pueden sacar Ávila adelante. "Yo creo que los abulenses tenemos la obligación de sacarla adelante porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros", ha añadido, antes de afirmar que "el futuro no está escrito, al futuro se le llama y se recibe votando el domingo a Por Ávila".

Por su parte, el director de campaña, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha agradecido el trabajo de todos los integrantes del proyecto. "Hemos hecho la mejor campaña electoral que se podía hacer" y "ha sido la mejor candidatura que podíamos presentar", ha señalado, al tiempo que ha agradecido su labor a los coordinadores Paloma del Nogal, en la capital, y Óscar Jiménez, en la provincia.

Según ha explicado, la candidatura ha llegado "a los 248 municipios, a todos los rincones donde ha habido dispuesto alguien a luchar por esta tierra".

Durante su intervención, también ha criticado la ausencia de debates electorales por parte de otras formaciones y ha agradecido a Pascual "ser tan valiente y ofrecer el debate a todas las formaciones que se presentaban mientras algunos cobardes han agachado la cabeza y no han querido dar la cara".

En el plano programático, ha puesto el foco en la sanidad, la educación y las infraestructuras, y aprovechado para denunciar que la provincia no cuente "ni con un solo túnel en la red de carreteras" pese a las dificultades orográficas, situados en el Sistema Central y con sierras de por medio, a la vez que ha reprochado a otras formaciones que tras décadas gobernando presenten ahora "mil propuestas".

El acto ha incluido la proyección de un vídeo en el que los integrantes de la candidatura han definido qué representa Pedro Pascual para ellos, coincidiendo en que es quien defiende a Ávila y a los abulenses.

El cierre del acto ha corrido a cargo del presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, quien ha asegurado que el domingo los abulenses tienen "una oportunidad única para revertir esa situación" en la que está la provincia tras "40 años de engaños y promesas vacías".

El presidente de la formación ha insistido en que la candidatura representa "un voto útil y práctico" para la Ávila y ha defendido que su programa es "vivo" y responde a las demandas de quienes viven en Ávila, tanto en la capital como en la provincia.