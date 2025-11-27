Por Ávila presenta enmiendas por 6,3 millones a los presupuestos de la Diputación para 2026

El Grupo Por Ávila En La Diputación Presenta Enmiendas Al Proyecto De Presupuestos Por Un Importe Total De 6,3 Millones De Euros. - POR ÁVILA

ÁVILA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Por Ávila en la Diputación ha presentado enmiendas al proyecto de presupuestos de la institución provincial para 2026 por un importe total de 6,3 millones de euros.

El portavoz, Óscar Jiménez, ha explicado este jueves en un comunicado recogido por Europa Press que estas propuestas se orientan a reforzar las inversiones en los municipios, apoyar a las personas más vulnerables en el medio rural, respaldar a las mujeres rurales, ayudar al sector avícola afectado por la gripe aviar, fomentar el acceso a la cultura, mejorar la seguridad ante incendios y dotar de personal a la Diputación para optimizar la captación de fondos europeos.

La enmienda más significativa incrementa en 4 millones de euros el Plan Extraordinario de Inversiones, que alcanzaría así los 12,8 millones, con el fin de permitir a todos los ayuntamientos ejecutar las obras que consideren necesarias bajo principios de igualdad.

Jiménez ha defendido que la buena salud financiera de la Diputación permite mantener este esfuerzo inversor y "poner sobre la mesa casi 13 millones de euros" que "faciliten a los municipios afrontar las inversiones necesarias pese al aumento de los costes, especialmente en el sector de la construcción".

Por Ávila propone también una partida de 300.000 euros para la adquisición de un nuevo bibliobús, debido a las averías constantes que sufre el actual vehículo y que impiden prestar el servicio de préstamo y consulta de libros con normalidad, ha señalado el Grupo.

Además, se incorpora la compra de dos autobombas rurales pesadas por valor de 800.000 euros para sustituir a las más antiguas cedidas en Lanzahita y Mombeltrán, que presentan continuos problemas de mantenimiento por los años en activo.

El paquete de inversiones incluye igualmente 200.000 euros para la restauración de la Ermita de Rihondo, "afectada por graves problemas estructurales", así como 90.000 euros destinados a renovar la conducción de alcantarillado entre el casco urbano de Barromán y la depuradora municipal, una actuación motivada por quejas vecinales por malos olores y temor a posibles inundaciones.

En materia de gestión, Por Ávila solicita que se incorporen las partidas necesarias para poner en marcha la Oficina de Fondos Europeos, con el objetivo de contar con un equipo técnico dedicado a la tramitación y gestión de estas ayudas "para conseguir una mayor capacidad de financiación, y que no se tengan que devolver subvenciones europeas como está ocurriendo en los últimos años".

SECTOR AVÍCOLA

Las enmiendas incluyen también 300.000 euros para apoyar al sector avícola ante la crisis derivada de la gripe aviar, con el fin de ayudar a "sufragar los gastos que las explotaciones han tenido o deban afrontar para evitar contagios y contribuir a moderar el precio de productos básicos como los huevos o la carne de pollo".

Esta medida fue propuesta por Por Ávila en el último pleno, ha recordado el propio Grupo, y contó entonces con el voto en contra del Partido Popular y del diputado no adscrito.

Asimismo, Por Ávila plantea financiar con 400.000 euros una medida respaldada unánimemente por el Pleno, la implantación de un servicio de comida a domicilio destinado a personas mayores y en situación de vulnerabilidad, con la previsión de iniciar un proyecto piloto ampliable después al resto de comarcas.

En el ámbito rural, las enmiendas también proponen aumentar las partidas destinadas al programa de empleabilidad de la mujer rural para reducir la brecha laboral en la provincia, refuerzan los fondos para proyectos contra la despoblación y mejoran el convenio con los clubes de lectura con el fin de impulsar más actividades culturales en los municipios.

Por Ávila ha defendido que se trata de "unas enmiendas que se destinan a incrementar las inversiones en los municipios ante esas necesidades que los alcaldes y concejales detectan, en unas obras que generan empleo y que contribuyen a la fijación de población".

Jiménez ha señalado que también buscan "apoyar a colectivos como las mujeres rurales o el sector avícola ante los desafíos que este año tienen que afrontar", así como "mejorar la estructura interna de la Diputación para trabajar en la futura captación de fondos europeos que permitan incrementar ese esfuerzo inversor en la provincia".