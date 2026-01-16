Ávila promocionará en Fitur el astroturismo y el turismo de naturaleza con el eclispe solar de agosto como eje conductor

Armando García durante la presentación de la participación en Fitur 2026. - DIP ÁVILA

ÁVILA, 16 "(EUROPA PRESS)

El diputado de Turismo de la Diputacion de Ávila, Armando García, ha presentado la oferta turística de la institución en la Feria Fitur que se celebra la próxima semana en Madrid y que se centrará en el astroturismo, el turismo de naturaleza y tendrá en el eclipse solar del próximo 12 de octubre, que se podrá ver en una quincena de municipios abulenses.

La Diputación promocionará la provincia de Ávila "como destino de turismo experiencial basado especialmente en el astroturismo, el turismo de naturaleza, el patrimonio y la enoastronomía", ha aseverado García, quien ha felicitado al sector turístico, de alojamientos rurales y hostelero de la provincia porque en 2025 han registrado una cifras que han crecido entre un 10 y 15 por ciento respecto al año anterior.

Para el diputado de Turismo, Fitur "es una magnífica plataforma de difusión de las excelencias" de la provincia "que son muchas y muy buenas" por lo que la presentación de la oferta abulense se llevará a cabo el viernes, 23 de enero, además de que se han programado jornadas profesionales y reuniones con empresas, portales digitales especializados y otras instituciones sectoriales "con el fin de crear oportunidades de colaboración".

Armando García ha afirmado que Ávila "es un referente en turismo rural en toda España", lo que s "motivi de muchas alegrías", pero también "obliga" a la institución provincial "a trabajar mucho" para favorecer a las empresas y "ofrecer trabajo y futuro a los abulenses".