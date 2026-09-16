Ávila reconocerá el "hilo que une" a participantes y voluntarios en el Día Internacional de las Personas de Edad

ÁVILA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará el Día Internacional de las Personas de Edad, el próximo 1 de octubre, con un homenaje al vínculo existente entre los participantes y los voluntarios de las actividades que se imparten en el programa Ávila Contigo.

'Ávila Contigo: un hilo que nos une' es el lema con el que este año se desarrollarán las diferentes actividades en esta jornada, simbolizando que este programa se constituye en una red de personas que "acompañan, escuchan, participan, comparten y se ayudan mutuamente", ha señalado la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal.

En la actualidad, el programa Ávila Contigo cuenta con más de 40 actividades en las que se han superado el curso pasado los 4.000 usuarios, que crean una red en la que también se cuenta con 40 personas voluntarias que aportan su tiempo, conocimientos, experiencia y capacidad de acompañamiento y que completan el trabajo que desarrollan los profesionales de las diferentes iniciativas, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Es por esto que el Día Internacional de las Personas de Edad se vivirá este año como un homenaje a las personas que hacen posible esta red y, para ello, se ha programado un conjunto de actividades que se realizarán a lo largo de todo el 1 de octubre, con el objetivo de reconocer y valorar la contribución de los mayores a la vida social y comunitaria de la ciudad y también de visibilizar el trabajo desarrollado por el programa Ávila Contigo a través de sus más de 40 actividades y de las personas que participan en ellas.

Igualmente, el Ayuntamiento quiere reconocer el trabajo de los voluntarios, sensibilizar sobre la importancia de prevenir la soledad no deseada, fomentar una imagen positiva y activa del envejecimiento y reivindicarlos derechos, necesidades y participación social de las personas mayores.

ACTIVIDADES

La jornada comenzará con un taller en el jardín de San Antonio (11 - 13 horas) que llevará por título 'Cuidamos nuestro cuerpo', que incluirá una muestra de algunas de las actividades relacionadas con el ejercicio físico, el bienestar corporal y el envejecimiento activo que se desarrollan en el plan Ávila Contigo.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, en la plaza del Mercado Chico, habrá una actividad denominada 'Castañuelas para un envejecimiento activo', que incluirá una exhibición de castañuelas a cargo de las personas participantes en esta actividad y también una breve explicación sobre algunos de los beneficios asociados a la práctica de las castañuelas, especialmente relacionados con la coordinación motora, la atención, la memoria, el ritmo, la expresión corporal y la participación social.

Tras esta actividad, a las 18.00 horas, se celebrará el acto central de la jornada, también en el Mercado Chico, que incluirá un reconocimiento a los voluntarios del programa Ávila Contigo y la lectura del tradicional manifiesto por el Día Internacional de las Personas de Edad.

Este acto, asimismo, contará con una presentación sobre el significado del 'hilo rojo' que une a todos los integrantes del plan de acompañamiento del Ayuntamiento de Ávila, que, a su vez, sostendrán tramos de este hilo que los vincula a todos ellos.

La jornada finalizará con un baile para los mayores y todos los participantes, a partir de las 18.30 horas, en el Mercado Chico.