Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora estarán este lunes en aviso por calor

Jornada de intenso calor. - Marian León - Europa Press

VALLADOLID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora estarán este lunes, 17 de agosto, en aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este aviso estará activo entre las 13.00 y las 21.00 horas de este lunes, en el que se esperan temperaturas significativamente altas al sur del Sistema Central.

En general, en Castilla y León se prevé cielo poco nuboso o despejado por la mañana, con nubes bajas en el extremo nororiental a primeras horas. A partir del mediodía, crecerá la nubosidad de evolución diurna, más abundante en zonas de montaña, donde no se descartan algunos chubascos ocasionales con tormenta.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios y las máximas en ligero o moderado ascenso. Asimismo, predominará el viento del noreste y norte, flojo con intervalos moderados.