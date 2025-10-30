Ávila, Salamanca y la zona de Sanabria (Zamora) estarán este viernes en riesgo por lluvias

Avisos meteorológicos vigentes para el 31 de octubre de 2025 en Castilla y León. - AEMET

Las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora (en la zona de Sanabria) estarán este viernes, 31 de octubre, en aviso amarillo por lluvias que pueden alcanzar hasta 60 milímetros en 12 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, en el Sistema Central y el sur de Salamanca el aviso contempla riesgo por lluvias de hasta 60 milímetros en 12 horas entre las 10.00 y las 23.59 horas de este viernes.

Por otro lado, se podrían registrar lluvias de hasta 40 milómetros en 12 horas en la comarca de Sanabria (Zamora) entre las 0.00 y las 20.00 horas de la jornada del viernes y entre las 10.00 y las 23.59 en el sur de Ávila.