Ávila será "pionera" en implantar un proyecto de piloto de vigilancia del patrimonio

El alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera, durante la presentación del proyecto. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ávila será la primera ciudad Patrimonio Mundial en implantar un proyecto piloto destinado a asegurar y mejorar la vigilancia en el patrimonio a través de una plataforma informática que se desarrolla con la implicación de la Policía Local y los Bomberos de Ávila y con la entidad AXON, encargada de la implantación y desarrollo de la plataforma.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con José Ramón Budiño, teniente de alcalde de Interior; la Senior Director para el sur de Europa de AXON, Eva Labarta, y el responsable de Policía Local de Ávila en la implantación del sistema, Carlos Manuel Jiménez, así como con los jefes de Policía Local y Bomberos, Carlos Blanco y Alberto Pato, respectivamente, ha presentado hoy esta herramienta que busca mejorar la protección del patrimonio, tanto el arquitectónico como el mobiliario.

Esta iniciativa "pionera" se implanta en Ávila como ciudad que ya cuenta con un plan de protección del patrimonio que implica a servicios de seguridad y emergencias municipales y ha sido "ejemplo para el desarrollo de planes similares que se han ido desarrollando en otras ciudades patrimoniales".

Ahora, se suma una herramienta más, al contar con un sistema de gestión en seguridad y emergencias en patrimonio, una plataforma, denominada Fusus, que permite la integración de diferentes fuentes de información, como vídeos, cámaras de tráfico, body cams que pueden portar los agentes de Policía Local, cámaras de seguridad en monumentos, como el palacio de Superunda, o sensores instalados en espacios patrimoniales para la protección de estos bienes ante cualquier incidencia que se pueda producir, como puede ser un incendio.

La iniciativa incluye la actuación combinada de servicios de seguridad y emergencias -Policía Local, Bomberos y Protección Civil- y nuevas tecnologías, implantando mecanismos de inteligencia artificial que permiten también aprender de las particularidades específicas de las ciudades patrimoniales, con obras de arte, por ejemplo, y espacios de riqueza patrimonial, o identificar drones que pueda haber en el espacio aéreo urbano, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

A través de esta herramienta, se detecta la incidencia y focaliza los medios técnicos del entorno en la misma, con el objeto de facilitar información de la situación en tiempo real, valorarla y tomar las decisiones oportunas de forma ágil.

Igualmente, la plataforma permitiría, en caso de ser necesario, la localización de personas, introduciendo sus características, en situaciones de emergencias o de gran afluencia de público, como pueden ser las Jornadas Medievales.