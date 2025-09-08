'Ávila siente el Sol' se presenta en Ávila para "acercar el cielo nocturno a abulenses y foráneos"

ÁVILA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ávila será durante esta semana el escenario del HelioEncuentro 2025 (HE25Av), el congreso nacional de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) que llega a la capital abulense de la mano del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA).

Entre los tres bloques de los que consta el evento, el programa 'Ávila siente el Sol' desarrollará del 8 al 12 de septiembre talleres, charlas y exposiciones para acercar el "cielo nocturno" a abulenses y visitantes.

El presidente del GOAA, Raúl Martín, han querido acercar este "congreso muy técnico sobre el Sol" al público desde el primer momento, y así lo harán desde Fundación Ávila con este segmento, que incluirá actividades divulgativas, talleres y charlas durante esta semana. Entre ellas está la exposición de la globosonda que se lanzará el domingo como prueba para el eclipse solar de 2026, talleres infantiles sobre el sistema solar o planisferios de papel y conferencias sobre el Sol, la arqueoastronomía y el próximo eclipse total.

Esta iniciativa, además, incluirá la ponencia sobre astronomía para invidentes, con propuestas "sensoriales a través de maquetas, sonidos y olores". Desde la Diputación, el diputado de Cultura, Javier González, ha subrayado que la provincia de Ávila "puede presumir de tener uno de los mejores cielos de España y Europa para observar las estrellas" y ha incidido en que ese patrimonio natural "debe convertirse en un vector de oportunidades económicas, sociales y culturales".

Ha recordado la marca colectiva Stellarium, los cursos de formación para guías especializados y la declaración de Gredos como Reserva Starlight en 2020. Además, ha avanzado que el sábado se presentará en el Helioencuentro el proyecto del futuro Stellarium Center del Puerto del Pico, que será "un referente a nivel nacional y europeo de observación astronómica". Esta ponencia correrá a cargo de Roberto Rodríguez, director técnico de la iniciativa de Diputación de Ávila.

Por su parte, Carlos Carrera, director de Fundación Ávila, ha valorado la alianza que mantienen con GOAA y Diputación de Ávila para fomentar el astroturismo que se traduce también en eventos como este. "Queríamos que lo que se hace en Ávila llegue al ciudadano de a pie, y de ahí nació la idea de programar unas jornadas previas al encuentro, en el Palacio de los Serrano, en pleno centro", ha afirmado.

Dentro de las actividades ha destacado la de astronomía para invidentes, "una propuesta muy curiosa y necesaria", con la que tenían "muchas ganas de contar en Ávila". Finalmente, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, ha reiterado el apoyo del Consistorio a estas iniciativas y ha invitado a los vecinos a participar.

"La afición se crea desde la asistencia, desde el despertar de la curiosidad, y es fundamental que la ciudadanía se acerque a un proyecto tan importante como la observación solar", ha señalado.

PROGRAMA

El programa divulgativo 'Ávila siente el Sol' arranca esta semana en el Palacio de los Serrano como antesala del Helioencuentro y para ello se han previsto talleres dirigidos al público infantil que tratarán sistemas solares a escala, calendarios lunares, constelaciones enlatadas o planisferios de papel, además de una serie de conferencias de carácter divulgativo.

Entre ellas, destacan la charla inaugural sobre el sistema Sol-Tierra y el ciclo de Saros; una ponencia sobre el funcionamiento del astro rey; y, especialmente, la prevista para el miércoles, centrada en el eclipse total que se vivirá en Ávila el 12 de agosto de 2026.

El programa incluye también una mirada a la arqueoastronomía y culminará el viernes con la propuesta 'Astronomía para invidentes', una actividad pionera en España que incorpora maquetas, sonidos y olores para acercar el cosmos a través de los sentidos. "Es la única conferencia que se repetirá tanto en Ávila como en el propio Helioencuentro, con la intención de que otras asociaciones la repliquen en sus ciudades", han señalado los organizadores.

El fin de semana se desarrollará ya el congreso técnico, con 14 ponentes de la Federación de Asociaciones Astronómicas. El domingo estará centrado en el eclipse, con la presentación del globo sonda que se lanzará en pruebas y una conferencia del presidente de la Federación, Joaquín Araujo, sobre "el reto de país" que suponen los eclipses de 2026, 2027 y 2028.

ECLIPSE

La cita de 2026 será "histórica": se trata del único eclipse total visible únicamente desde España en este siglo, con Ávila como uno de los territorios de "referencia", especialmente la zona de la Moraña. Se prevén entre 4 y 7 millones de desplazamientos en una sola jornada, lo que ha motivado ya la creación de una comisión nacional para planificar su impacto. "Va a ser un reto logístico, organizativo y sanitario sin precedentes", han reconocido desde GOAA, conscientes de que este fenómeno astronómico situará a Ávila en el epicentro de la atención internacional.

"Será un acontecimiento de dimensión nacional e internacional, con millones de personas interesadas, y tenemos que prepararnos desde ya", ha advertido Raúl Martín.