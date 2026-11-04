AVILAJOBS reúne a 53 empresas y 126 oportunidades laborales en su quinta edición

Presentación de AVILAJOBS - CÁMARA DE ÁVILA

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La V Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación AVILAJOBS reunirá el próximo 10 de noviembre, de 9.30 a 14.30 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte Ávila a 53 empresas, entidades e instituciones que ofertan actualmente 126 oportunidades laborales.

La cita está organizada por la Cámara de Comercio Ávila en colaboración con la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo (ECyL).

La feria se consolida como un punto de encuentro directo entre empleadores y personas en búsqueda de empleo con presencia de sectores como comercio y servicios, atención socio sanitaria, industria, logística, construcción, formación, administración pública y nuevas tecnologías.

Respecto a los servicios y comercios, suman alrededor del 34% de las organizaciones participantes, seguidos del ámbito socio sanitario y social, con un 23%. Las administraciones públicas e instituciones se encuentran cerca del 20%; la industria y la producción, con el 14% y, la formación y la educación suma el 9%.

Algunos de los perfiles más demandados son figuras relacionadas con gestores de ventas, asistentes personales, profesores, especialistas financieros, conductores de camión, personal de producción, administrativos, camareros, comerciales y carretilleros.

La jornada incluirá un programa especializado en inteligencia artificial, emprendimiento, desarrollo profesional y ciberseguridad. El programa empezará con una sesión de ECyL sobre recursos para el empleo, ayudas y subvenciones, junto con un acto institucional de inauguración.

Destaca la ponencia 'Reescribe tu futuro: tecnología e IA al alcance de todos', a cargo de Ignacio Gilart Iglesias, director de Educación y ONG de Amazon para España, quien analizará el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Asimismo, intervendrán la empresaria Ester Bueno Palacios sobre emprendimiento; Zacarías Romero, con una conferencia sobre liderazgo y comunicación artificial emocional; y Sergio Revuelta, CTO de ReditelSA, que abordará la ciberseguridad, las estafas digitales y las falsas ofertas de empleo.

La organización subraya que AVILAJOBS tiene como objetivo ser más que una feria de empleo ya que es un espacio de aprendizaje, inspiración y generación de oportunidad para aquellos que quieren acceder al mundo laboral o impulsar su carrera profesional.