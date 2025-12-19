Aviso de peligro bajo por nevadas para este sábado en León y Sanabria y para el domingo se suman seis provincias más

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 20 de diciembre, avisos de nivel amarillo (peligro bajo) por nevadas, con acumulaciones de hasta 10 centímetros por encima de 1.200 e incluso de 1.000 metros, en la cordillera cantábrica en León y en la comarca zamorana de Sanabria, como aperitivo a una jornada del domingo en la que los avisos se extenderán desde medianoche a zonas de montaña de todas las provincias, excepto Valladolid.

Este sábado, la Aemet avisa por nevadas entre las 19.00 y las 00.00 horas, en la cordillera cantábrica en León y en la comarca zamorana de Sanabria, situación que continuará hasta las 18.00 horas de este domingo, cuando además se informa de que las acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas se pueden producir por encima de los 900 metros.

En esa jornada y también a partir de las 00.00 horas se activa el mismo aviso, de nivel amarillo y con acumulación de hasta 10 centímetros por encima de los 900 metros, en zonas de cordillera cantábrica de Palencia y Burgos, en la ibérica y el sistema central de Soria, así como en el sistema central en Segovia, Salamanca y Ávila.

Los avisos concluirán a las 18.00 horas de este domingo.