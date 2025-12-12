El aviso de una vecina permite rescatar un vecino de Hornillos que llevada dos días en el suelo

Imagen del coche patrulla de la Guardia Civil en el domicilio de Hornillos de Eresma - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aviso de una vecina ha permitido rescatar en estado semiconsciente a un hombre de 86 años vecino de Hornillos de Eresma (Valladolid) que estuvo dos días echado en el suelo de su domicilio sin poder pedir ayuda efectiva.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, los hechos sucedieron el pasado domingo, 7 de diciembre, cuando una vecina avisó a la Central COS para alertar de que no había visto a su vecino en dos días. Asimismo, precisó que a pesar de tener llave de la vivienda, no había logró acceder al interior porque la puerta principal estaba atrancada con un pestillo.

Cuando llegaron al lugar los agentes de la Guardia Civil comprobaron que la puerta estaba bloqueada y, al llamar al propietario por su nombre, escucharon "débiles gemidos de auxilio" desde el interior. Las mismas fuentes han explicado que ante la gravedad de la situación, los agentes posicionaron el vehículo patrulla junto a la tapia trasera de la vivienda para acceder al patio y saltar desde el techo del mismo.

En el patio, la puerta trasera también se encontraba cerrada, por lo que los agentes utilizaron una maza que estaba en el lugar para forzar la cerradura y conseguir entrar en la vivienda. Ya en el interior, percibieron un "fuerte olor" y localizaron al anciano en una de las habitaciones, echado en el suelo y en estado semiconsciente.

Una vez localizado el vecino en el interior de la vivienda, los agentes comprobaron su "delicado estado de salud" y le prestaron los primeros auxilios básicos y acompañaron al afectado al que mantuvieron atendido y estabilizado hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias.

Las mismas fuentes han destacado que esta rápida intervención permitió que este hombre recibiese atención inicial en el mismo domicilio, "lo que resultó fundamental para preservar su vida hasta que fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Medina del Campo por los equipos médicos del 112".