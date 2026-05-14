Avisos por nevadas en la cordillera cantábrica en León y Palencia a partir de la medianoche de este viernes

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de León y Palencia estarán en aviso amarillo por nevadas, en las zonas montañosas del norte, a partir de la medianoche de este viernes, 15 de mayo, y hasta las 12.00 horas.

Según datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), los avisos son de peligro bajo (amarillo) y afectan solo a las zonas de la cordillera cantábrica en León y Palencia.

Las acumulaciones de nieve previstas son de 5 centímetros en 24 horas, por encima de los 1.300 metros sobre todo en la zona más al norte.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 y 1.500 metros en León y en Palencia.