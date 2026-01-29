Avisos de peligro por viento en siete provincias y por nevadas en zonas de montaña de León, Sanabria, Ávila y Segovia

Avisos meteorológicos de la Aemet para este viernes, 30 de enero. - AEMET

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) activa de nuevo avisos de peligro (nivel amarillo) este viernes por fenómenos meteorológicos en todas las provincias de Castilla y León salvo Palencia y Burgos, con previsiones de vientos fuertes en León, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria y Valladolid, y por nevadas en zonas de montaña de León y Sanabria, en Zamora, Ávila y Segovia.

Según datos de la Aemet, recogidos por Europa Press, se prevén de nuevo nevadas con acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas en la cordillera cantábrica de León y en Sanabria, a partir de las 16.00 horas y en cotas por encima de los 1.000 ó 1.200 metros.

En Ávila y Segovia las acumulaciones previstas son de hasta 5 centímetros, en cotas por encima de 1.000-1.200 metros y a partir de las 20.00 horas. En todas estas cuatro zonas, los avisos continuarán en la jornada del sábado.

En cuanto a los vientos, los avisos afectan a todo el territorio de las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia, Zamora y Valladolid, así como al sistema central en Soria, la cordillera cantábrica en León y Sanabria.

Los avisos se activan entre las 9.00 y las 21.00 horas en la meseta en las provincias de Salamanca, Zamora, Valladolid y Segovia; entre las 12.00 y las 00.00 horas en Sanabria y León y a partir de las 15.00 horas y hasta las 00.00 horas en el sistema central de Segovia y Soria.

Se prevén rachas de hasta 70 kilómetros en zonas de meseta y hasta 80 en las de montaña.