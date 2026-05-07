Avisos por tormentas y lluvias intensas en Palencia, Burgos y el sistema ibérico en Soria

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 21:30
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VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes avisos de riesgo bajo (amarillo) por tormentas y lluvias intensas en las provincias de Palencia y Burgos y en la zona 'ibérica' de Soria.

Según datos de la Aemet, recogidos por Europa Press, los avisos por tormentas y lluvias estarán activos este viernes entre las 14.00 y las 22.00 horas.

En todas las zonas afectadas por ellos --Burgos, Palencia y sistema ibérico en Soria-- se avisa de tormentas dispersas, que pueden ir acompañadas con granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento. Asimismo, se indica que la precipitación acumulada en una hora puede alcanzar los 15 litros por metro cuadrado (mm).

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