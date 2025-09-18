AvtCyL concede su Premio Colmena al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo

Archivo - Vista de la fachada del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. - Pablo González - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AvtCyL) ha decidido conceder el Premio Colmena 2025 al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo "en reconocimiento a su labor en la preservación de la memoria, la defensa de la verdad y el apoyo a las víctimas y sus familias".

La Asociación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que su papel clave en la recopilación y difusión de testimonios de las víctimas, "evitando el olvido y la tergiversación de la historia", su "intensa" labor educativa y de sensibilización social a través de exposiciones, conferencias y materiales pedagógicos y el acompañamiento y dignificación que ofrece a las víctimas y sus familias son algunos de los méritos que se han tenido en cuenta para conceder este cuarto galardón.

En las anteriores ediciones se premió al expresidente de la AvtCyL a título póstumo, Juan José Aliste, al Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y a la Policía Nacional.

El presidente de la AvtCyL, Sebastián Nogales, ha destacado "la profesionalidad y compromiso de su equipo humano, que han convertido al Memorial en un referente internacional y el liderazgo de su director, Florencio Domínguez, cuya visión y responsabilidad han sido decisivas para el crecimiento y consolidación de la institución".

COLABORACIÓN

Además, ha recordado que precisamente este año se ha firmado un convenio de colaboración con el Memorial gracias al cual más de 200 estudiantes universitarios de Castilla y León han podido visitar el museo de este centro, el cual considera que "debería ser visita obligada" para todos los jóvenes del país.

Precisamente, será Florencio Domínguez el encargado de recoger este premio el próximo viernes 26 de septiembre en un acto que se celebrará en el Monasterio Nuestra Señora del Prado de Valladolid.

Desde su apertura en 2021 en Vitoria, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo cumple la función de difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar a la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.

El Premio Colmena consiste en una escultura de cristal, elaborada artesanalmente por la Real Fábrica de Cristales de La Granja que representa una colmena como alusión a un colectivo de laboriosidad y de creación.