Ayala aclara que la deuda de Burgos tiene su origen en los dos consorcios heredados

Archivo - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha aclarado que el endeudamiento del Ayuntamiento y las actuales tensiones presupuestarias "no derivan del día a día de la administración" ni de la gestión realizada durante sus tres años de mandato, sino que tienen su origen "exclusivo" en la problemática heredada de los consorcios de Villalonquéjar y del Desvío del Ferrocarril con los desarrollos urbanísticos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Burgos ha desvinculado las negociaciones abiertas con el Ministerio de Hacienda de la actividad ordinaria del Ayuntamiento.

Según los datos aportados por Ayala, la deuda global de la institución estaba al inicio de la legislatura en 204 millones de eurosen 2023, y se redujo hasta los 134 millones de euros al cierre del ejercicio de 2025.

Asimismo, ha apuntado que las previsiones técnicas, es que descienda hasta los 121 millones de euros cuando concluya el presente año 2026.

Así, Cristina Ayalaha defendido esta trayectoria como una muestra de gestión "responsable y diligente", y ha argumentado que el municipio se enfrentaba a una fuerte penalización financiera al abonar préstamos con tipos de interés que superaban el cinco por ciento.

Frente a la posibilidad de mantener remanentes de tesorería improductivos en las cuentas bancarias a costa de paralizar las inversiones de la ciudad, el equipo de gobierno ha justificado la decisión estratégica de asumir el rescate de los consorcios y priorizar la amortización anticipada de la deuda.

Según ha subrayado Cristina Ayala, esta reducción del pasivo es la operación financiera que liberará la carga de intereses y garantizará la capacidad del Ayuntamiento para financiar los proyectos futuros de Burgos.