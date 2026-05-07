Ayala asegura que las obras de mejora de los accesos a Cortes desde Burgos saldarán una "deuda histórica" con el barrio

Un momento de la visita con la alcaldesa de Burgos, Cristina, Ayala y el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz - EUROPA PRESS

BURGOS, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que las obras de mejora de los accesos a Cortes saldarán una "deuda histórica" con el barrio con una inversión superior a los 800.000 euros.

Así lo ha trasladado la regidora durante la visita que ha realizado este jueves a la zona de obra acompañada por el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz.

Se trata de un proyecto, ha sostenido la primera edil, que cuenta con una inversión superior a los 800.000 euros y busca saldar una "deuda histórica" con los vecinos de la zona y eliminar uno de los últimos puntos de la ciudad que carecían de acceso peatonal seguro.

La actuación, que se inició a mediados de enero y tiene un plazo de ejecución de siete meses, actúa sobre una superficie de 3.400 metros cuadrados a lo largo de 1,8 kilómetros.

Ayalla ha detallado que la obra es "particularmente transformadora" para el entorno conocido como Las Veguillas, ya que convertirá el actual vial de doble sentido en un carril de sentido único de 3,5 metros, lo que permitirá la creación de un carril segregado y protegido para peatones y bicicletas.

"Es una obra largamente demandada porque, junto a Villatoro, Cortes es uno de los dos únicos barrios que aún no tenían conexión peatonal con el centro", ha subrayado Ayala, quien ha adelantado que la senda de Villatoro comenzará a ejecutarse "en las próximas semanas" para que ambos barrios estén plenamente conectados antes de que finalice el mandato.

Por su parte, Saiz ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones al señalar que la Administración autonómica financia esta infraestructura con una aportación de 650.000 euros a través del Fondo de Cooperación Local.

Saiz ha recordado que, en lo que va de año 2026, el Gobierno autonómico ya ha otorgado al Ayuntamiento 1,2 millones para diversas actuaciones de sostenibilidad y desafíos demográficos.

Esta colaboración permite mejorar la vida de las personas mediante una gestión que "es constante y eficaz", ha señalado el delegado, quien ha recordado que el plazo para justificar la obra se extiende hasta enero de 2027.

PLAZA DE LOS CASTAÑOS

Sobre el informe negativo de la Comisión de Patrimonio de la Junta respecto al proyecto de la Plaza de los Castaños, Ayala ha reconocido que el diseño respondía a una petición directa de los vecinos del distrito.

La alcaldesa ha explicado que el principal escollo es "la pendiente del terreno", que según Patrimonio incumple la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida.