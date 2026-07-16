Ayala asegura que "si los burgaleses quieren" será alcaldesa en 2027

Cristina Ayala durante el Pleno del Estado de la Ciudad. - AYTO BURGOS

BURGOS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que, si "los burgaleses quieren" volverá a ser la regidora en la próxima legislatura y ha tendido la mano a Vox, si esta formación así lo estima.

Así lo ha aseverado Ayala durante su intervención en el Pleno del Estado de la Ciudad que se celebra este jueves, donde ha puesto sobre la mesa que será la candidata del PP a la Alcaldía de Burgos en las elecciones municipales del próximo año.

Por otro lado, Cristina Ayala ha respondido a las insinuaciones lanzadas desde la oposición sobre el lugar en el que reside y ha asegurado que su compromiso con la ciudad "es absoluto y diario".

Durante su intervención, la regidora ha salido al paso de las críticas vertidas por el portavoz del PSOE, Josué Temiño, al que ha retado a demostrar que no vive en la capital burgalesa y a decir "que no vive en Burgos". Al respecto la alcaldesa cree que es un "debate infundado".

Por ello, la alcaldesa le ha planteado al portavoz socialista "fichar" las entradas y salidas y registrar formalmente las horas de dedicación de ambos en el Consistorio, al tiempo que ha puesto en valor su "intensa actividad" institucional y su presencia constante en la calle y en las redes sociales.