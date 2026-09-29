Ayala ensalza a Francisco de Vitoria en un momento "en el que la ley del más fuerte ha barrido el derecho internacional"

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, junto al resto de participantes de la Jornada sobre Derechos Humanos en la Actualidad organizada por la Universidad de Burgos (UBU) en torno a Francisco de Vitoria. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha llamado a recuperar la figura del pensador burgalés Francisco de Vitoria ante un momento actual "en el que la ley del más fuerte ha barrido el derecho internacional".

Ayala ha participado este martes en la Jornada sobre Derechos Humanos en la Actualidad organizada por la Universidad de Burgos (UBU) y la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, un encuentro que se enmarca en la alianza entre el Ayuntamiento, la institución académica y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid, y en los actos conmemorativos por los 500 años del acceso del teólogo a la cátedra en Salamanca.

La alcaldesa ha reivindicado el origen burgalés del pensador, al que se debe "conmemorar y conocer". "Tenemos que seguir para que la ciudad sienta a Francisco de Vitoria como un personaje suyo", ha indicado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha reivindicado su figura "en un momento de tanta polarización de los límites del poder" y de cuestiones que impulsan a hacerse "preguntas sobre el momento actual", así ha instado a cuestionarse "cómo lo hubiera vivido Francisco de Vitoria y qué escribiría sobre la situación actual".

"En un momento en el que parece que la ley del más fuerte ha suprimido o ha barrido en parte el derecho internacional de tantos años, de tantos siglos, creo que es un momento muy especial para reflexionar sobre la geoestrategia, sobre la seguridad, sobre la dignidad de la persona y sobre los Derechos Humanos", ha manifestado.

Igualmente, ha destacado que Burgos y Castilla y León "son la sede del pensamiento de los Derechos Humanos y sobre todo lo relativo a lo que tiene que ver con los indígenas en aquel momento". "Hay que recordar la triple pata de las Leyes de Burgos, la Controversia de Valladolid y la Escuela de Salamanca", ha manifestado la regidora.

Además de Ayala, han participado en la cita representantes académicos, institucionales y de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos, en lo que ha constituido una jornada en la que la ciudad ha recuperado el protagonismo histórico que le "corresponde" en la génesis de los Derechos Humanos y del pensamiento occidental.

En este sentido, los participantes han subrayado la vigencia del legado de Francisco de Vitoria frente a la polarización global, los conflictos bélicos y los retos de la Inteligencia Artificial.

El profesor de la UBU y director de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, Santiago Bello, ha puesto en valor el papel de ambas entidades que engloba a más de 20 entidades universitarias y 400.000 estudiantes, tiene el "reto" de alcanzar "el millón de alumnos", desde México hasta Chile en los próximos años.

En la misma línea, el presidente del Instituto para el Bien Común Global de la institución académica madrileña, Ignacio Cosidó, ha recordado que el compromiso de esta pasa por sacar el legado de Vitoria de los muros universitarios y acercarlo a la sociedad.

Para ello, el programa conmemorativo no se limita a las ponencias académicas celebradas este martes, sino que incluye una exposición didáctica en el campus, la proyección de un documental que reflexiona sobre el papel de la universidad en el mundo actual, y la presentación el próximo 9 de diciembre de una biografía novelada encargada al escritor Lorenzo Silva.

Por otro lado, el rector de la UBU, José Miguel García Pérez, ha destacado cómo ha evolucionado el perfil del campus burgalés, donde hoy más del 65 por ciento del alumnado procede de fuera de la provincia e incluso del extranjero.

En este sentido, ha situado la UBU como un foro abierto al debate internacional, a la defensa de los valores occidentales y al compromiso con la convivencia y el futuro de sus estudiantes.