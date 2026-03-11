Ayala mantiene reuniones "claves" para alcanzar un "acuerdo inmediato" para la Escuela Municipal de Música

BURGOS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha lanzado un mensaje de "calma a familias y trabajadores" involucrados en la situación de la Escuela Municipal de Música, para asegurar que "todas las vías están abiertas" y que esta misma mañana ha mantenido reuniones "clave" con el profesorado y con el titular de la escuela "para alcanzar un acuerdo inmediato".

La regidora ha analizado el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que ha revocado la "medida cautelarísima" dictada en agosto de 2025 y que obligaba a la empresa concesionaria a mantener el servicio. El nuevo auto exime al titular de dicha obligatoriedad, lo que ha forzado al Ayuntamiento a buscar "soluciones de urgencia" para garantizar las clases hasta final de curso.

La alcaldesa ha apuntado que el conflicto no responde "a una falta de inversión" por parte del Ayuntamiento de Burgos. Según ha detallado, en octubre de 2025 se lanzó una nueva licitación que incrementaba el canon de forma "histórica". El contrato anterior se ajustó a 48.500 euros por decisión del empresario, y el que se sacó en octubre llega a los 102.000 euros, ha explicado Ayala que ha subrayado que esta cuantía suponía una subida "de más del 85 por ciento", a la que se suma un incremento del 18 por ciento en las cuotas.

A pesar de este "esfuerzo presupuestario", el concurso quedó desierto, lo que ha situado la gestión en un "callejón sin salida administrativo" del que el equipo de Gobierno intenta salir mediante una nueva licitación"