Ayala reconoce "decepción" por no pasar el corte pero cree que Burgos ha ganado "con un proyecto de futuro"

BURGOS 13 Mar. (EUROPA PRESS) - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha encajado con "decepción"la exclusión de la ciudad en la carrera por la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 aunque ha reconocido que "Burgos ha ganado ya" con un proyecto cultural para el futuro.

Tras conocerse el fallo del comité evaluador, Ayala, que ha felicitado a las ciudades que han pasado a la siguiente fase, ha asegurado que aunque no era el resultado esperado, el trabajo realizado deja un poso "por el proyecto de ciudad vertebrado durante el último año y medio", en un ambiente "de unidad".

En ningún caso, ha ocultado que "es una decepción" y que pensaba "con sinceridad, que el trabajo era suficiente para pasar el corte", y ha apuntado que la candidatura burgalesa representaba "lo mejor de la ciudad", un modelo "cultural y científico" que dialoga activamente "con el tercer sector".

"La fortaleza de este proyecto es eso, que se ha hecho desde abajo hasta arriba....y al final eso es lo que queda, un proyecto cultural estratégico para la ciudad" que se va a seguir desarrollando, como así lo ha indicado la alcaldesa, quien ha puesto "en valor" el "esfuerzo de ciudad" y el intenso trabajo del equipo redactor.

Ayala ha insistido en que la hoja de ruta trazada servirá para que la ciudad "se siga transformando de acuerdo con la cultura" en los próximos años y ante el nuevo escenario, Burgos mira ahora hacia otras vías de reconocimiento, como la propuesta realizada meses atrás por la FEMP, que planteaba la creación de una 'Capitalidad Española de la Cultura' para aquellas ciudades que, como Burgos, se queden fuera de la designación europea.

"Yo creo que el trabajo que se ha realizado avala esta posibilidad, que nosotros también sometemos a la decisión de quien tenga que decidirlo", ha apuntado Cristina Ayala, quien ha reiterado su agradecimiento "al trabajo intensísimo" que se he llevado a cabo en la candidatura de Burgos.

Así ha agradecido "a todos los ciudadanos" que han contribuido a este proyecto a los partidos políticos que han prestado todda su ayuda, por lo que Ayala ha reconocido que no se ha podido estar más "todos a una" para pasar esta fase y lograr que la ciudad "se vea transformada por la cultura".

Para la alcaldesa, es "una pena" que Burgos no pueda seguir en la concurrencia de a la Capitalidad Cultura 2031, pero ha insistido en que "las fortalezas de Burgos están ahí", las fortalezas en lo cultural, en lo social o en el tercer sector, por lo que ha aseverado que hay que aprovechar esas fortalezas "para seguir creciendo como ciudad".