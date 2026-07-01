Ayuda de 40.000 euros al yacimiento neardental de San Lázaro, donde se halló la huella humana más antigua del mundo

SEGOVIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña del verano de 2026 en las excavaciones del yacimiento de San Lázaro, a las afueras de Segovia, donde se halló un canto con la huella dactilar humana más antigua del mundo, un pulgar de neandertal, ha sido apoyada con 40.000 euros por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la capital.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, y el alcalde de la ciudad, José Mazarías, han visitado los trabajos de señalización y protección del yacimiento del Abrigo del Molino, así como el inicio de la campaña de excavación arqueológica en el Abrigo de San Lázaro, una oquedad rocosa situada en las inmediaciones de la alameda de la Fuencisla, en la margen derecha del río Eresma, situada a apenas 500 metros del casco urbano de la capital segoviana. A la visita se han sumado el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, y la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Ruth Llorente.

Ambos enclaves, muy próximos entre sí y con características físicas similares, han sido definidos por las administraciones como una de las referencias más importantes de la arqueología reciente para estudiar la presencia de las últimas comunidades neandertales en la península ibérica antes de su desaparición como especie, si bien San Lázaro presenta un mayor potencial arqueológico.

El equipo de investigación, liderado por los doctores en Prehistoria David Álvarez y María de Andrés y el doctor en Ciencias Geológicas Andrés Díez, ha iniciado esta semana la octava campaña de excavaciones en San Lázaro desde que comenzaran los trabajos en 2018 de forma ininterrumpida, primero en El Molino y en las seis últimas campañas, en San Lázaro (salvo en 2020). Los trabajos, en los que participan 17 estudiantes procedentes en su mayoría de la Universidad Complutense de Madrid, se prolongarán hasta el 18 de julio.

CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EVITAR VANDALISMO

Alonso ha explicado que la Junta de Castilla y León proporciona alojamiento al equipo investigador en la Escuela de Formación Agraria y ha aportado 4.997,30 euros a la presente campaña, además de estar ultimando un proyecto de cerramiento perimetral para el abrigo que compatibilizará la protección física del yacimiento--se pretende evitar daños accidentales o expolios--con el respeto al entorno natural en el que se ubica.

La delegada ha vinculado esta actuación con la necesidad de evitar episodios de vandalismo como el registrado el año pasado, cuando el yacimiento apareció cubierto de basura y con restos de una hoguera sobre el nivel arqueológico, sin que se llegaran a dañar las piezas localizadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Segovia ha colaborado en esta campaña con una dotación de 35.000 euros, lo que eleva a 70.000 euros la inversión municipal directa en el proyecto durante los dos últimos años. Mazarías ha subrayado el respaldo del Consistorio al proyecto científico y ha reafirmado el compromiso municipal para que Segovia siga siendo un referente internacional en la investigación sobre la evolución humana, además de asegurar que el Ayuntamiento continuará colaborando con el equipo investigador y el resto de administraciones para proteger el enclave y favorecer nuevas investigaciones.

TRASCENDENCIA DEL ENCLAVE

El Abrigo de San Lázaro es un yacimiento en cueva de dimensiones reducidas o medianas, con un contenido arqueológico distribuido en cuatro niveles vinculados a la actividad de grupos neandertales, en los que se ha documentado una notable abundancia de puntas y piezas líticas propias del periodo musteriense, dentro del Paleolítico Medio. Su ocupación se ha fechado mediante sistemas de datación absoluta entre 40.000 y 43.000 años de antigüedad. Entre los hallazgos realizados hasta la fecha destaca un canto de leucogranito que conserva una pintura con la huella dactilar de un individuo neandertal, considerada la huella humana más antigua recuperada en el mundo.

El Abrigo del Molino, descubierto en 2012, ha aportado evidencias de ocupaciones neandertales de entre 41.000 y 45.000 años de antigüedad y ha sido investigado desde 2013 dentro del proyecto Primeros Pobladores de Segovia, que integró primero su excavación, antes de dar paso a los trabajos en San Lázaro.

La Junta de Castilla y León ha ejecutado en este yacimiento un proyecto de protección preventiva de elementos arqueopaleontológicos y geológicos con una inversión de 31.429,67 euros, a lo que se han sumado 13.610 euros destinados a cartelería divulgativa. Ambos enclaves fueron declarados en abril de 2025 Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, por constituir lo que la Junta ha definido como un 'área refugio de los últimos neandertales en el territorio segoviano'.

Los responsables del proyecto han defendido, además, la necesidad de compatibilizar el futuro desarrollo del turismo arqueológico en la zona con el fomento del denominado turismo científico, dado el interés que despierta el yacimiento entre investigadores de otros centros, que ya se ha traducido en la celebración de unas jornadas científicas sobre neandertales en 2018 y en una exposición dedicada al hallazgo del canto el año pasado.