Las ayudas para trabajadores afectados por expedientes de suspensión por los incendios se pueden solicitar desde mañana

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las subvenciones dirigidas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada en zonas afectadas por los incendios forestales de 2025 se podrán solicitar desde mañana, martes 7 de octubre, y hasta las 14.00 horas del último día del mes, el 31.

Así consta en el extracto de la Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo por la que se convocan estas subvenciones que prevén como cuantía fija ayudas económicas de 10 euros por jornada completa de suspensión hasta un límite de 300 jornadas.

Los beneficiarios de las ayudas, en régimen de concurrencia directa, son los trabajadores que presten o hayan prestado sus servicios en uno o varios centros de trabajo ubicados en los municipios y localidades de Castilla y León relacionados en las diferentes órdenes que emita la Consejería competente en materia de Protección Civil al amparo del acuerdo de la Junta del pasado de 20 de agosto por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano.

El importe total de la convocatoria asciende a 250.000 euros si bien para poder atender un mayor número de solicitudes de subvención, los créditos asignados a esta convocatoria podrán ser incrementados durante la vigencia de la misma en una cuantía adicional por importe no superior al cien por cien del total.

El objeto de la Orden es convocar subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en causa de fuerza mayor temporal, en centros de trabajo ubicados en términos municipales y localidades de Castilla y León.