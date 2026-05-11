Ayuntamiento adquiere participaciones de la sociedad Segovia Intermodal para impulsar el Puerto Seco

El alcalde de Segovia, José Mazarías (izda), y el presidente de FES, Andrés Ortega, tras la firma. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, MAYO 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Segovia ha formalizado su incorporación al accionariado de la sociedad Segovia Intermodal, la sociedad promotora del futuro Puerto Seco de Segovia, una plataforma logística intermodal con conexión ferroviaria que se desarrollará en la futura zona industrial de La Costanilla, en las afueras de la ciudad.

El Puerto Seco de Segovia aspira a convertirse en una infraestructura de "referencia" para el transporte de mercancías en el centro peninsular.

El acto de firma de la integración del Ayuntamiento a Segovia Intermodal ha reunido al alcalde de Segovia, José Mazarías, con el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega. Con ellos han estado presentes el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, y el presidente de la patronal de transporte de Segovia, Asetra, Ángel Esteban.

La participación municipal en la sociedad se ha materializado con la adquisición de 50.000 participaciones sociales, a un euro cada una, lo que supone una inversión de 50.000 euros. Con este movimiento, Segovia Intermodal alcanza un capital de 203.000 euros y pasa a contar con cuatro socios: la propia FES, la Agrupación Segoviana de Empresas de Transporte (Asetra), la empresa Asercomex -con experiencia en el desarrollo de este tipo de infraestructuras en Burgos- y, desde hoy, el consistorio segoviano.

El Puerto Seco de Segovia es un proyecto en desarrollo que prevé la implantación de una terminal de carga ferroviaria con plataforma logística y aduana propia en el polígono industrial de La Costanilla. En el proyecto que se maneja desde la FES, la infraestructura se extiende sobre 270.000 metros cuadrados, aprovecha la línea ferroviaria existente y opera en un radio de aproximadamente 50 kilómetros, cubriendo empresas de Ávila y del norte de Madrid.

Los puertos de Valencia, Santander y Bilbao se han identificado como los principales destinos u orígenes de la mercancía que transitará por la terminal. Un estudio de viabilidad, encargado a la consultora Hindt con una subvención parcial de la Junta, ha confirmado que la demanda potencial anual supera las 560.000 toneladas de mercancía general.

La incorporación del Ayuntamiento ha llegado tras un proceso que se ha prolonogado. La aprobación de la memoria técnica necesaria para la entrada municipal en la sociedad no llegó al Pleno hasta el 23 de diciembre pasado, después de meses de demoras que generaron críticas por parte de la oposición. La ampliación de capital que ha permitido la integración efectiva del Consistorio fue aprobada por la Junta general de Segovia Intermodal a finales de febrero.

El alcalde ha reconocido que el proceso ha llevado tiempo "a pesar de la voluntad de sacarlo adelante", y ha subrayado que los procedimientos se han seguido "paso a paso para poner bien los cimientos".

Ortega ha destacado que el respaldo institucional del Ayuntamiento supone el primero de los que "vendrán" y ha avanzado que se esperan nuevas incorporaciones de actores públicos a la sociedad en los próximos meses. El presidente de la FES ha precisado que la sociedad trabaja ya en conversaciones con operadores logísticos interesados en el proyecto, con una nueva ronda de reuniones prevista para la próxima semana, y que ha recibido respuesta de ADIF sobre la capacidad de la línea ferroviaria, que ha resultado "amplia" en el tramo Segovia-Cercedilla, el que generaba más incertidumbre.

El alcalde ha señalado que el proyecto representa "un antes y un después industrial" para Segovia y su provincia, y ha vinculado la plataforma logística al desarrollo de los polígonos de La Costanilla y Prado del Hoyo, con una inversión comprometida de más de doce millones para la mejora de infraestructuras industriales.

Ha añadido que la colaboración público-privada es "esencial para traer grandes proyectos" y ha apelado a la posición geográfica de Segovia, a medio camino entre Madrid y el norte peninsular, como argumento "central" de la viabilidad del Puerto Seco.

En cuanto a los plazos, los responsables del proyecto han apuntado a un inicio de movimientos de tierras "antes de final de año" como escenario "ideal", si bien han reconocido las dificultades del sector de la construcción y la necesidad de resolver cuestiones pendientes, como la segunda subestación eléctrica que requieren los polígonos industriales de la provincia para recibir flujo eléctrico suficiente.

El presidente de FES ha anunciado que el 16 de junio está prevista una jornada informativa con la presidenta del Puerto de Valencia, en la que se abordará el papel de los puertos secos en el interior peninsular.