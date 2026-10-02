El Ayuntamiento amplía hasta las 400 plazas el aparcamiento gratuito en el antiguo Mercasalamanca

Plazas de aparcamienteo en Garrido. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El inicio de las obras de accesibilidad en el barrio Garrido de Salamanca, que comenzarán este lunes, ha motivado una reordenación del tráfico de vehículos en esta zona por lo que el Ayuntamiento ha ampliado hasta 400 plazas el aparcamiento del antiguo Mercasalamanca.

El Consistorio ha recordado que los trabajos, que se ejecutan de acuerdo con las personas residentes de estas calles, permitirán "mejorar" la calidad de vida de los vecinos al acometerse "una plataforma única que facilite en el futuro la instalación de ascensores exteriores", como ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Sólo se permitirá el acceso a vehículos que se guarden en los garajes y a los servicios de emergencia. Al mismo tiempo, se aumentarán las zonas verdes con árboles y plantas arbustivas, con más bancos, para fomentar el uso del espacio público y la relación social de los vecinos.

Para compensar la reducción de plazas de estacionamiento de vehículos en estas calles, se reordenó el tráfico en la avenida de Alfonso IX de León, ampliándose en 40 los aparcamientos, y en octubre comenzarán también las obras para transformar el paseo de los Madroños en un bulevar donde el actual estacionamiento en línea pasará a estacionamiento en batería para incrementar en 35 el número de plazas disponibles.

También se ha ampliado el aparcamiento gratuito en superficie del antiguo Mercasalamanca hasta 400 plazas en total. Por tanto, quienes estacionaban sus vehículos en la zona de Camelias y quienes lo hacen en el entorno de la Escuela Municipal de Música de Garrido, donde los trabajos de urbanización para permitir también instalar ascensores exteriores comenzarán en octubre, podrán continuar haciéndolo, e incluso más vehículos, pues con esta reorganización el barrio Garrido gana 257 plazas respecto a la situación anterior a todas estas obras.

El Ayuntamiento de Salamanca recuerda que ha dado un fuerte impulso a la creación de plazas de estacionamiento en superficie de forma gratuita en los barrios de la ciudad, en especial en aquellas zonas con más demanda por parte de los vecinos. En total, se han generado cerca de 7.000 plazas en las calles y aparcamientos en superficie.

Los últimos aparcamientos gratuitos en superficie habilitados se encuentran en el barrio El Zurguén, entre la avenida Virgen del Cueto y las calles Saavedra y Fajardo, Cilloruelo y Villar del Profeta; en la Chinchibarra, entre las avenidas de San Agustín y Vicente del Bosque; y en San José, en la plaza de Santa Cecilia, detalla el Consistorio.

En total, hay 6.513 plazas de estacionamiento en 66 párkings gratuitos en superficie en la ciudad, todos ellos comunicados con el centro de la ciudad, hospital, estación de ferrocarril y estación de autobuses, así como municipios del alfoz, a través de las diferentes líneas de autobuses y de la red de carril bici.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Salamanca ha asegurado que acomete la reordenación en el tráfico de diversas calles de los barrios de la ciudad con mayores dificultades para el estacionamiento, como recientemente en la calle Arias Pinel en Prosperidad.

En total, se han ganado otras 459 plazas al mismo tiempo que se mejoraba la seguridad vial y la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida con la ampliación de aceras.