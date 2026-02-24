Ayuntamiento de Astorga (León) ofrece un edificio municipal como sede de una nueva UIP, formada por 50 policías

LEÓN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad leonesa de Astorga, José Luis Nieto, ha trasladado al Comité Provincial de la Unión Federal de Policía de León su disposición a ceder un edificio en la ciudad, de dos plantas y 1.600 metros cuadrados, para albergar la sede del nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP), compuesto por 50 agentes de Policía Nacional.

Según ha informado este martes la Unión Federal de Policía, la creación de este Grupo está prevista por la Dirección General de la Policía (DGP) en el ámbito de Castilla y León y la UFP ha reivindicado que se ubique en la Comisaría de la capital leonesa o en alguna de sus comisarías locales, ya sea dentro de sus instalaciones o en dependencias externas.

Por ello, la UFP valora esta iniciativa del Ayuntamiento de Astorga, que evidencia "su compromiso con la seguridad pública y con el refuerzo de la presencia de la Policía Nacional en la provincia leonesa", una de las más extensas de España.

El inmueble ofrecido, en perfecto uso, requeriría únicamente la realización de unas pequeñas obras de adaptación para adecuarlo a las necesidades de una unidad antidisturbios como la UIP, como han explicado desde la UFP.

En la actualidad, la única ciudad de Castilla y León que cuenta con dos Grupos de UIP, con un total de 100 agentes, es Valladolid aunque la Dirección General de la Policía ha manifestado su intención de implantar este nuevo Grupo en la comunidad aunque no se ha tomado una decisión definitiva sobre su ubicación concreta.

Al respecto, la UFP ha reiterado que la distribución territorial de las unidades policiales debe responder a criterios "objetivos de operatividad, eficiencia en el uso de los recursos públicos y equilibrio institucional".

En este sentido, tanto la propuesta presentada ahora por el Ayuntamiento de Astorga como el apoyo del Ayuntamiento de León, con una moción elevada al Pleno para su debate y respaldo, constituyen "una muestra clara de consenso institucional que avala la iniciativa", ha asegurado la UFP.